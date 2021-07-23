優先安排台南市全運會代表隊施打疫苗　黃偉哲：照顧選手職員身體健康

▲為了讓選手在訓練期間以及10月份比賽期間都能保持健康，市長黃偉哲特別安排讓台南市全運會代表隊職員及選手共700多位優先施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會將於10月16至21日在新北市舉行，台南市代表隊選手也密集訓練並調整體能狀態，為讓選手在訓練期間以及比賽期間都能保持健康，市長黃偉哲特別安排讓台南市全運會代表隊職員及選手共700多位優先施打疫苗，讓選手在進行訓練以及比賽期間可多一層保護力，並盡早調整打完疫苗後的體能狀況。

黃偉哲表示，選手的訓練以及比賽許多都在室內的運動場館，他由衷期望台南市的代表隊能夠獲取好成績，同時也希望能夠優先照顧代表隊的健康，考量到有14項比賽項目會陸續提前開始，也考量到選手施打完疫苗後會需要一些時間調整身體狀況，因此安排希望能夠盡早讓代表隊進行疫苗施打，產生免疫力，確保參賽選手的健康。也期望台南代表隊能夠帶代表台南爭取最好的成果。

教育局局長鄭新輝說明，全運會代表隊的施打會分成兩個梯次，第1梯次包含14項球類資格賽以及提前比賽項目代表隊成員共293位，規劃在7月27日黃金海岸方舟接種站進行施打。第2梯次包含其餘代表隊成員估計約450位，預計於9月份進行施打。代表隊中目前有65位年齡未滿18歲，雖然還無法施打疫苗，但藉由週遭選手以及職員的施打，也可以讓這65位獲得一定保護。

台南市體育處處長林義順補充，目前代表隊施打人員的造冊工作已經在積極進行中，會用最快時間完成造冊與校對，也非常感謝台南市體育總會的協助，相信在黃偉哲市長的照顧下，參加全運會的選手及職員，可以在最健康安全的狀態，爭取最好的成績。

台南市體育總會理事長吳志祥則表示，選手若無法安心訓練就無法獲得好的成績，因此非常感謝黃偉哲市長體諒體育選手的需求，優先照顧選手施打疫苗，也代表體育界和政府、黃偉哲市長表達感謝，更期望選手可以代表台南市爭取最大的榮譽。

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