調降二級警戒　台南市府宣布補習班有條件開放

▲台南市長黃偉哲市長宣布，台南市各補習班於7月27日起，在符合防疫條件的要求下可適度開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院於23日宣布7月27日至8月9日防疫警戒降級為二級警戒，台南市繼22日宣布幼兒園和安親班有條件開放之後，市內各補習班也將跟進，補教業自5月19日起已配合中央三級警戒全面停課迄今，黃偉哲市長23日宣布，台南市各補習班於7月27日起，在符合防疫條件的要求下可適度開放。

黃偉哲市長表示，補教業者配合中央三級防疫警戒，已停課兩個多月，這也讓有需要到補習班上課的學生少了學習機會，因此因應中央調降防疫警戒等級、台南市已連續26天「零確診(+0)」等條件，也遵照中央疫情指揮中心的防疫規範，設定補習班合理開放的配套條件，讓補教業者、家長與學生的需求能獲得適切回應。

黃偉哲說，不管是幼托機構、安親班、補教業者，市府都希望提供給家長或是想進修的個人一個好的教育環境，好的教育環境當然健康是第一步，所以市政府訂定ㄧ些指引，希望大家都能遵守；但最重要的還是要落實實聯制，只有透過實聯制，才能夠掌握確診者的足跡，保障大家的安全。

教育局長鄭新輝表示，台南市共有1,418家補習班，為因應中央調整防疫警戒規範與補習班合理開放的需求，已於日前邀請相關補教團體討論，在兼顧防疫與學習需求下，設定10項「有條件開放」的配套措施，只要補習班能遵循相關防疫規範，即可自7月27日起開放實體上課，包括：1、教職員工須施打過疫苗且接種達14天，未符合規定者須有3天內快篩(或核酸檢驗)陰性證明，且每3-7天應定期快篩1次。2、師生應落實基本防疫要求(包括：量體溫、勤洗手、戴口罩、保持社交距離、每日自主健康管理、「發燒、生病不上班、不上課」)。3、教職員工須全部加戴面罩。4、室內人數不得超過50人，且每人至少2.25平方公尺活動空間。5、無窗、無法保持通風之室內空間(如地下室)不開放。6、室內用餐須加裝隔板，保持距離。7、外人須經同意始得入班並嚴守規範(落實實聯制、量體温、戴口罩、噴酒精、保持社交距離)。8、每日須加強班舍消毒。9、師生有1人確診，全班停課2週；有1人被匡列，全班停課1天清消。10、上述配套會依中央疫情指揮中心規範及本市疫情發展滾動修正。





教育局表示，國內疫情雖有舒緩，但防疫仍不可鬆懈，各補習班開放的配套條件係依中央的規範訂定，有意開放的補教業者務必遵守各項防疫要求，而體恤補習班業者有照顧、接觸學童的實際需求，台南市也已向中央申請將補習班業者納入疫苗專案施打的名冊，目前待中央核定後就能優先施打疫苗。

黃偉哲市長也強調，市府會在開放期間加強稽核，為學生的安全學習把關，打造一個讓學生安全、家長安心的學習環境。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」