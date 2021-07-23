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台南疫苗劑次涵蓋率22.4％　二級警戒人流比中央規定再降一半

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，23日全國新增23例本土個案，台南無新增本土確診病例，台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，預計下周才會出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，7月27日開始，三級警戒調降為二級，所以有一些活動、場域可以開放，但是有基本上沒有開放的就是戴口罩、勤洗手跟保持社交距離，這個是不開放也不可能開放的，因為許多國家口罩拿掉，病毒就來，這是從很多國家的例子就可以看到的，包括跟我們很鄰近的韓國、新加坡，比較遠的像英國、荷蘭、美國、以色列，他們口罩拿下來，病毒就來，那這個是需要跟各位報告的。

黃偉哲說，二級警戒標準的情形是室內100人的聚集，室外500人的聚集，但這一次台南部分是各除以二，就是室內是50人，室外是100人，室內100人調降為50人，是比中央二級警戒嚴格，室外500人調降為100人，也是比二級還要嚴格，所以台南應該是二級警戒加強版。

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，統計至22日共74824人接種AZ疫苗，全市共施打41萬8380劑次，疫苗劑次涵蓋率22.4％。至7月22日台南市65歲以上長者接種率64.6％；50至64歲接種率24.6％；50歲以上接種率41.4％；18至49歲接種率12％；18歲以上接種率25.8％。

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19公費疫苗預約平台（ https://1922.gov.tw/）第3輪預約接種於22日中午12時截止，台南市共103230人預約，從23日開始至29日開放接種。

黃偉哲市長說，基本上台南的疫苗施打，只要有預約就會有疫苗來，要不然的話，就要等中央的專案施打。現在就只有兩個來源，第一個是中央的專案，比如說國小老師的專案，另一個就是說疫苗的預約劑次。所以說台南，我們現在的注射能量是絕對夠的，只是你的預約能量有沒有跟上來，台南大概前一波開出有9萬個注射能量，結果只有來6萬多個，只來3分之2。所以沒有預約那麼多疫苗，就算醫護人員都等著幫你打，但是沒有疫苗來，就沒有辦法幫你打，所以呼籲市民朋友們，在下一階段第4輪的時候，趕快趕快來預約施打。

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於台南安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果，黃偉哲說明表示，目前還沒有結果，但是他有不安的感覺。衛生局長許以霖說明指出，昆陽實驗室是說下周才會有結果，可能是要重複測試的樣子，不過這周在台灣境外移入的大多都是Delta病毒，所以我們還是要慎重小心點，那還是要遵守防疫的最高原則，所以等待下周才會知曉。許以霖局長強調，這一組境外移入是沒有接觸到台南市民，除了海巡人員外，市府已經安排居家隔離了，目前相關人員還算平安。

▲台南市長黃偉哲市長說，安平外海人蛇船確診者採檢送基因定序結果尚未出來，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，即便是辛苦執法的海巡署人員，那碰到了確診者，他們也必須居家隔離，全國的確診數一直在往下降，按理講實驗室能量應該可以檢驗出來，定序很久表示慎重，可能真的有點狀況，但市府已採取最高等級防疫措施，請市民安心。

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