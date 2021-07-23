疫情警戒鬆綁　台南市議長郭信良與議員為娃娃機業者陳情

▲台南市議長郭信良及多位市議員，共同為娃娃機業者發聲，希望相關單位傾聽業者心聲，與業者協調一起找生機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布調降疫情三級警戒標準至二級，娃娃機業在有條件下隨著鬆綁管制，但針對防疫要求落實專人管理等規定，業者叫苦連天，台南市議長郭信良及多位市議員接獲業者陳情，23日共同為業者發聲，希望相關單位傾聽業者心聲，與業者協調一起找生機。

台南市議長郭信良，23日中午偕同陳怡珍、周麗津、吳禹寰、趙昆原、李中岑、蔡育輝、洪玉鳳、蔡旺詮及曾信凱等多位跨黨派議員，一起為娃娃業者發聲請命。郭信良議長表示，自7月27日起疫情警戒將調降至二級，娃娃機業雖然在調降之列，但依防疫規定，營業時間要有專人管理，縮小出入口，以實聯制，加強機台消毒及人流管制，業者感嘆樂見政策鬆綁，但細看規定卻執行上有困難，盼專人管理的作法有其他配套方式。

郭信良議長指出，娃娃機業者都樂見中央政策鬆綁迎來曙光，但娃娃機業多半是一人跑很多家店，同時顧很多機台，根本沒有人力可以因應相關防疫要求。郭信良議長說，業者認為政策鬆綁對他們無疑幫助不大，若真要開放，希望可以傾聽業者心聲，尋找配套作法協助業者找生路。

據了解，全台南市娃娃機業者8、900家，全國上萬家，三級警戒後，娃娃機業者配合停業，紓困無解，成為疫情下的受害者，日前微解封名單也不見娃娃機業，停業兩個多月毫無收入，租金、機台機械損耗及人事開銷卻持續支出，且因行業問題，向銀行紓困未果，不少場主、台主為了生計，只好變賣機台求現，苦不堪言。

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