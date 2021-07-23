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小編業績壓力大？求讚求到報頭廣告上　全聯線上購臉書粉專小編求支援按讚

▲▼全聯福利中心,PXGo!全聯線上購,小時達。（圖／全聯福利中心提供）

▲兩家報紙報頭驚見全聯線上購小編求讚廣告，讓看到廣告的民眾直呼「小編業績壓力太大？」

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心在2019年底推出實體電商「PXGo!全聯線上購」，會員至今已經累積將近百萬，成為三級警戒疫情下讓民眾在家購買民生用品、生鮮食品的便利選擇，今天竟在兩家報紙報頭驚見全聯線上購小編求讚廣告，讓看到廣告的民眾直呼「小編業績壓力太大？」

小編業績壓力大？報頭廣告真相還原

今年疫情升三級警戒後，帶動全聯線上購會員數從原本50萬將突破100萬，營業額成長122%，但「PXGo!全聯線上購」臉書粉專卻還不到2萬粉絲，讓小編急登廣告在聯合報及中國時報號召民眾前往粉專按讚、衝粉絲，讓人看傻了眼，難道真的是業績壓力太大？原來是全聯線上購希望能夠以最接地氣的方式吸引民眾的目光，用ㄙㄨㄥˊ又有力的鮮豔廣告放在報頭藉此宣傳全聯實體電商，真相曝光反而吸引民眾隨之前往PXGo!全聯線上購粉專「支援按讚」，成功製造話題。

PXGo!全聯線上購　在家隨時逛　

「PXGo!全聯線上購」提供小時達、分批取、預購、箱購四種服務，只要在家一鍵訂購，即可選擇送貨到家或到店取貨，「小時達」最快一小時送到家，「分批取」優惠一次買，不用囤貨更新鮮，「預購」到店取貨免運費，「箱購」揪團整箱購超划算。

今年初上線的小時達服務，主打最快一小時將生鮮雜貨宅配到家，業績在疫情中逆勢成長，並在半年內就完成全台鋪點，現在不只宜花東，金門、澎湖也都有生鮮送到家服務，現在只要買滿399元就可享免運費優惠，讓民眾在採買生鮮食品、生活用品時能夠不用出門、更便利，未來也將不定期推出優惠。

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