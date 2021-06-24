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全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

▲▼全聯加入「高雄好家載」。（圖／全聯提供）

▲全聯PXGo!小時達加入「高雄好家載」行列。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心加入高雄市政府獨創推出「高雄好家載」行列，即日起當地13個門市「PXGo!小時達」正式合作，推出外送服務及優惠，滿399元享免運，讓消費者在家動動手指，生鮮食品、日用雜貨就能送到家。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔感謝全聯福利中心加入「高雄好家載」行列，目前該平台結合全聯「PXGo!小時達」、「LINE熱點」平台、高雄餐飲業者、計程車司機、機車快遞，打造防疫互助外送經濟，目前也有數百家餐飲業者及11處市場、夜市上線。

全聯指出，透過點選「高雄好家載」LINE熱點專區內的「PXGo!小時達」，民眾在家防疫隨買即送，且消費滿399元即可享免運優惠。防疫期間小時達採用「無接觸送餐」，餐點置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒消費者取餐。同時每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，未回填者不可接單。外送員進行配送任務時全程佩載口罩，每日2次酒精清潔保溫袋，提供高標準的外送服務。

▲▼全聯加入「高雄好家載」。（圖／全聯提供）

▲「高雄好家載」目前結合9家計程車隊、多家機車快遞業者協助外送。（圖／全聯提供）

「高雄好家載」目前結合9家計程車隊、多家機車快遞業者協助外送，希望透過好家載互助平台幫助各行各業紓困。台灣大車隊陳治平協理說，疫情爆發後計程車營業額下降6成，司機生計受影響甚巨，高雄市府這次補貼車資，幫小黃運將找到新服務機會和模式，對收入增加有所幫忙，司機朋友們也一定會作好防疫清潔和送餐服務。

高雄市經發局表示，「高雄好家載」結合大家最常使用的LINE通訊軟體，民眾只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，包含名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品通通有，讓民眾不用出門上網快速選購，不論享用美食、烹煮好菜還是採購用品，通通外送到家，安全又方便。

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