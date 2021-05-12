快訊／宜蘭「全聯嵐峰門市」被列入足跡　緊急閉店3程序大消毒

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭遊藝場群聚，至今累計8人確診。指揮中心12日晚間9點宣布，個案足跡新增全聯嵐峰門市。對此，全聯福利中心也隨即發聲明回應，強調門市已於晚間閉店，並高規格採取3道消毒作業，後續除了請消費者安心購物，進入賣場也務必佩戴口罩。

全聯聲明全文如下：

為防範疫情，全聯所有門市人員持續做好自主防護措施，每天上班都佩戴口罩、量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，也會立即要求員工自主健康管理、自行居家休養，並加強門市環境消毒。

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宜蘭嵐峰門市於5/12晚上進行閉店清消作業，全部商品都遮蔽做第一道消毒作業，接著再用第二道防線紫外燈做室內殺菌，隔天第三道作業再用漂白水擦拭全部賣場，採取高規格防疫措施。

另外，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，將要求立即自主健康管理與自行居家休養。

全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護他人。

▼遊藝場群聚，指揮中心公布個案足跡活動史。（圖／指揮中心）

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