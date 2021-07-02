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全聯雙外送平台完成全台布局　 7／2進駐宜花東離島區域

▲▼ 全聯 。（圖／品牌提供）

圖、文／全聯提供

疫情警戒三級期間民眾對於生活物資宅配到府的需求提升，全聯「PXGo!小時達」成為消費者的好幫手，不僅不額外收費，更推出「無接觸配送」深受婆媽採購族喜愛。目前疫情稍微趨緩，7月全台拚防疫人人有責，為了滿足更多區域消費者的需要，全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」平台於7/2起進駐宜花東及金門、澎湖等離島區域，提前達成全台展店目標，全台160多家門市提供「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台服務，提供消費者生鮮、雜貨宅配到府的好選擇。

▲▼ 全聯 。（圖／品牌提供）

防疫採購首重健康，生鮮蔬果最受喜愛

據全聯「PXGo!小時達」觀察，隨著疫情三級警戒延長，許多人不出門在家化身大廚，原本就十分暢銷的生鮮、蔬果類更受到消費者喜愛，近期十大熱銷商品包括鮮奶、高麗菜、奇異果、芒果、玉米筍、雞胸肉、青花菜等。除了牛奶日配品外，消費者熱衷採買青菜、水果和富含蛋白質的肉品，顯示防疫期間，民眾更重視飲食營養，食用健康食材。

全聯指出，從5月中疫情爆發之後，限制人潮管制對通路來客數衝擊很大，但是因為消費者轉而使用外送、宅配到府的服務，在PXGo!小時達和Uber Eats的外送服務助攻之下，至今每週單店訂單維持成長30%左右。而「PXGo!小時達」服務中，宅配佔97%，自取佔3%。隨著7/2起鋪點全台，「PXGo!小時達」持續單筆消費滿399元免運費，消費者在防疫期間不出門一樣可以享受買得到菜的服務。

在家購物最安心，小時達業績成長三級跳

疫情5月中爆發後，「PXGo!小時達」整體業績成長五倍，據全聯統計，除了在家自己煮的生鮮食材佔購買大宗外。泡麵、零食、微波食品等即食食品類也因為WFH趨勢，佔比大幅提升，例如「排骨雞湯麵」、「烏龍麵」、「關東麵條」、「辛拉麵」等，都深受消費者歡迎。

「PXGo!小時達」平台線上擁有精選2,000餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等。隨著「PXGo!小時達」全台拓點完成，未來更多地區的民眾，包括原本不在全聯商圈內的消費者能夠透過「PXGo!小時達」線上採買，全面滿足更多家庭採買需求的同時，也能保護自己和家人安全。

「無接觸配送」安全獲肯定，吸引消費者持續利用

疫情期間，外送需求大量提升，小時達服務以民眾的安全為第一考量，迅速推出「無接觸配送」，深受消費者肯定。餐點送置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒，消費者自行取餐，並建議消費者購買購物袋/環保兩用袋。同時，「PXGo!小時達」每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，進行配送任務時全程載口罩，並每日二次酒精清潔保溫袋。

「Uber Eats」平台「全聯首購」5折優惠

自2021年1月全聯與「Uber Eats」平台合作，為消費者帶來更便利的生活，串聯新世代到婆媽的生活需求。自最初雙北50家門市營運順暢後，年中迅速擴大合作範圍，達成目前超過160店的規模，為了慶祝全台上線，自7/1至7/31使用「Uber Eats」APP成為生鮮雜貨新用戶，於選單輸入「全聯首購」下單享5折優惠，最高可折150元。

「PXGo!小時達」&「Uber Eats」全面上線優惠活動
 ▲▼ 全聯 。（圖／品牌提供）

小時達疫情期間前 10 大熱銷商品
▲▼ 全聯 。（圖／品牌提供）

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