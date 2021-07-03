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全聯首間「智慧超市」亮相！自助結帳免支援收銀、AI咖啡、洗衣機

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲全聯第一間「智慧超市」亮相，其中有全新「自助結帳機」未來免支援收銀，消費者也能免直接接觸店員、快速通關。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯第一間「智慧超市」新店型今（3）日亮相！位於台北市瑞光社會住宅，占地共391坪，除了有「自動結帳機」免支援收銀，還提供AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機、AI真空冷萃機、自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，打造住戶24小時休憩新空間。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲消費者一進店，映入眼簾的是LED光帶造型天花板，和以全彩呈現的品類圖騰。（圖／全聯提供）

全聯表示，台北市瑞光社會住宅定位為智慧住宅，且位於新創科技蓬勃的內科，對此看好未來城市新概念，以標案取得一樓的「智慧超市」共5年經營權，匯集台灣富士通、元太、SES、黑沃咖啡、Ucity wash、台灣大學⋯等6大企業與學術單位的創新能量，規劃以社宅住戶與當地上班族需求出發，提供食衣住行育樂等基本服務，滿足工作、餐飲、休閒等生活機能。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

設計初期更採用VR虛擬實景提案，優化門市購物動線、自助結帳機台設置規劃，消費者一進店，映入眼簾的是LED光帶造型天花板，和以全彩呈現的品類圖騰，再搭配間歇性呼吸燈，讓圖像彷彿有了生命，顧客一進店就能辨識出主要品類方向；門市設計也運用數位化蜂巢原素，強化視覺上的科技感。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲黑沃咖啡AI智慧咖啡販賣機，支援多種無現金支付方式，還是全台唯一以冷藏牛乳製成奶泡的無人智慧咖啡販賣機。（圖／全聯提供）

其中首次合作引進的黑沃咖啡、Ucity wash等生活產業，各占地約20坪，並設置約30個座位，提供AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機、AI真空冷萃機、自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，打造住戶24小時休憩新空間。未來也不排除任何生活產業合作的可能性，提供各地住戶服務。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲全聯首度引進黑沃咖啡、Ucity wash等生活產業服務，共同打造24小時休憩新空間，讓消費者等待洗衣的同時，也能品嚐手沖精品咖啡。（圖／全聯提供）

因應疫情影響，避免店員與消費者直接接觸，提供顧客更多元的選擇與分流，全聯也於內湖瑞光智慧超市正式公開2台全新「自助結帳機」，使用23.8吋FHD大型螢幕顯示器，加上清晰的操作流程指引，搭配福利熊與溫暖問候語，並支援現行門市既有的非現金支付工具，包含福利卡、PX Pay儲值金、PX Pay信用卡、實體信用卡、電子票證、台灣pay、金融卡、國際3大pay等。另消費可同步累積福利點數。

全聯指出，設置自助結帳機目的並非為了節省人力工時，而是著重於顧客自主、非接觸式應用，本次借助台灣富士通的硬體與UI/UX設計指引，並結合福利熊的語音與圖像指引，透過友善操作流程，讓顧客覺得自助結帳機不再這麼冷冰冰；同時透過圖像輔助，如福利卡、信用卡感應位置等，來協助顧客能更直覺式順暢操作。期望透過自助結帳機，服務少量購買的民眾快速通關，亦可降低疫情期間人與人不必要的連結，也讓店員可以花更多時間在服務與商品巡補上，提供更有溫度的消費體驗。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲瑞光智慧超市導入1.5萬個電子標籤省力化裝置，讓門市人員可快速更新商品資訊與價格。（圖／全聯提供）

此外，內湖瑞光智慧超市導入14組多媒體貨架標籤(Vusion Rail)、10組7.4吋大型電子標籤、1.5萬個電子標籤省力化裝置，讓門市人員可快速更新商品資訊與價格，並透過後台即時更新廣告看板所顯示的促銷與資訊，提升店鋪的營運效率，打造創新與自動化的零售場景。

若以現行門市每2週更換一次紙本檔期價卡計算，設置電子紙與電子標籤的智慧店型，平均至少可節省單店每次約8000張紙張浪費與人力更換標籤時間。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲Ucity wash採24小時開放式經營，主打高階商用洗烘設備。（圖／全聯提供）

而Ucity wash採24小時開放式經營，配置9台洗衣設備、10台烘衣設備，以及2台大型洗脫烘機，主打高階商用洗烘設備，包含自動配置酵素洗劑、空桶預洗、溫水洗衣等。洗衣每次35分鐘收費100元起、烘衣每10元可烘衣4分鐘。

另設有30格智取櫃，讓消費者不需在店內等待，由服務人員收取洗畢、烘乾，再摺衣裝袋置入櫃內，最後以簡訊通知客戶可隨時到櫃取件。避免傳統洗衣店衣袋隨意擺放在店內毫無隱私、任人翻動的困擾。智取櫃每次收費230元，上班前送洗、下班後取件。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

全聯內湖瑞光智慧超市
門市地址：台北市內湖區陽光街319號
營業時間：8：00～23：00

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