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全台千家門市都買得到！全聯4款家用快篩試劑販售地點、價格一次看

▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全聯在全台上千家門市，都可買得到快篩試劑。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

全台千家全聯門市都能買到快篩試劑了！全聯福利中心先前在雙北開賣新冠快篩試劑，今（30）日又公布引進2款家用快篩試劑，其中「快得利家用新冠肺炎快篩套組」7/1下午2點起在全台超過千家門市陸續販售，而「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」在北市門市開賣。

▲▼全聯開賣新冠肺炎快篩試劑。（圖／業者提供）

▲「快得利家用新冠肺炎快篩套組」7/1下午2點起在全台超過千家全聯門市陸續販售。（圖／業者提供）

全聯表示，為了提供消費者更多居家檢測選擇，降低外出的群聚感染風險，宣布再引進2款家用快篩試劑，分別為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」與「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」；而加上日前開賣的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，等於目前已開賣4款。

4款快篩試劑在不同區域擁有藥商執照的門市販售，每店開賣日期與數量，皆依現場實際貨量為主，每人不限購買數量，售完為止。

▲▼全聯開賣新冠肺炎快篩試劑。（圖／業者提供）

▲7/1起將在台北市門市陸續上架「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」。（圖／業者提供）

而7/1下午2點起，將在台北市門市陸續上架「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」，每款售價1,830元；另外「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」則於7/1下午2點起，在全台超過千家門市陸續販售，售價760元（宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等門市將於7/4開賣）。

另繼台北市門市開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」後，自6/30下午2點起再新增高雄、台南門市販售。

▼全聯4款家用快篩試劑販售資訊。（圖／全聯提供）

▲▼全聯4款家用快篩試劑販售資訊。（圖／全聯提供）

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