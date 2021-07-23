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獨／打莫德納後她心臟亂跳停　ICU搶命！出院前又抓回：快往生

▲▼新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲台南一名婦人打完莫德納後出現心臟不適，在加護病房3天後又發現心肌炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳凱力／綜合報導

台南一名注射莫德納疫苗的婦人，注射後第7天發現心臟「愛跳不跳」就醫，因服藥未好轉，第9天又掛心臟科門診做進一步檢查，才知道已經造成「心臟擴大」，被緊急收治加護病房，原本婦人預計23日要出院，卻在出院前被發現心肌炎。黃婦說，今早醫生已經向她確認，是注射疫苗引起的不良反應，同時向CDC做通報，只是，因為打疫苗讓她差點送命，甚至心肌炎引發的副作用，恐對的生活造成影響，讓她感到擔心。

▲婦打疫苗後7天竟出現「心臟罷工」　鬼門關走一回卻領無救濟。（圖／讀者提供）

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▲黃姓女子說，自己只是打個疫苗，卻幾乎往生，第二劑光想都害怕。（圖／讀者提供，下同）

66歲的黃女過去沒有糖尿病、高血壓，更無心臟病史，她因符合資格，在收到台南市政府通知後，於7月13日前往注射莫德納第一劑。疫苗注射第三天後黃婦開始覺得「有點心痛」，心臟偶爾痛一下、抽一下，直到第7天的凌晨才被一陣不舒服驚醒。

黃女說，自己當時感覺「心臟一直在停頓」，自己摸脈搏發現，跳了4下停頓沒跳，第8下又停，第15下又停，這種要跳不跳、隨時要停的感覺令她非常不舒服，去習慣的診所就醫，但吃藥後並未好轉。經由友人幫忙問專業心臟科醫師，才知道她的情形「很危險」，因此在7月14日掛心臟科門診做檢查。

▲婦打疫苗後7天竟出現「心臟罷工」　鬼門關走一回卻領無救濟。（圖／讀者提供）

▲黃女說，疫苗注射第三天後開始感到「有點心痛」，第7天的凌晨被「心臟一直在停頓」驚醒，才發現心臟忽跳忽停的，非常不舒服。

門診當天，黃女被醫師檢查出有心臟擴大的情形，安排住進加護病房進行一連串的處置，期間心導管也無發現異常，本來預計23日就可以出院，未料出院前又在超音波檢查下發現心肌炎。她心有餘悸的說「打個疫苗，幾乎往生，還住進加護病房，怎麼這樣？第二劑莫德納我光想就不敢打了！」

她說，醫生已經幫她申請疫苗不良反應通報，但因為「沒有做心臟切片」，所以無法申請疫苗不良反應救濟，鬼門關前走一回，還要擔心之後因為心肌炎後續影響生計，當她憂心。

台南市衛生局疾管科蔡科長表示，疫苗不良反應會由醫院通報當地衛生所，經由系統直接通報中央的不良反應專屬窗口，「要不要切片」衛生局不會介入，完全看醫生準備什麼資料通報，他們僅做資料轉傳的動作。

記者致電1922專線詢問，人員回答，疫苗不良反應一般由醫師協助通報，並準備相關文件，如果無法由醫院提出，也可以由本人致電1922親自電話反映，專線這裡也可以協助受理，看相關問題應該轉給哪個單位，協助轉派。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科主任林圀宏醫師表示，心肌炎對於每個人的康復情形則不盡相同，有的人可能會像感冒一樣，好了就痊癒了，但有的人可能會出現永久性心臟衰竭，對生活與工作都會產生影響。

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