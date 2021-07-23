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高端10月二期解盲「卻預計8月施打」　柯文哲奇怪：為何拿到EUA？

記者蘇晏男／台北報導

針對高端疫苗10月底才二期解盲，但蔡政府卻趕在8月供國人施打議題，台北市長柯文哲23日下午表示，這就很奇怪，如果10月才要二期解盲，為什麼現在會拿到EUA？到底怎麼回事？要講清楚說明白，「像這種題目我就看不懂」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（資料照／北市府提供）

對於政府宣布已購買3600萬劑量莫德納一事，柯文哲說，疫苗的事情他不想再多說什麼，重點不是買，是買到，買了要進到台灣，打到國人手臂才有用。

柯文哲表示，以前常說台北打疫苗打太慢，後來每天遭媒體攻擊，所以疫苗發下來，我們很快、很認真在打，結果打到最後，台北市變成全國打最多的；現在政委唐鳳設計的疫苗預約系統上線，「他們自己打，全部他們自己控制，就不干我們的事」，結果疫苗剩一大堆。

柯文哲說，「疫苗發下來，我去打，一定比較快，我們自己手上有多少疫苗，要打多少，我們會去push」，現在由中央聯絡醫院，再造冊去施打疫苗，這速度一定比較慢，所以現在快到期的疫苗一大堆，前幾天台北市疫苗庫存就有20萬劑，「我也不曉得怎麼講」，老百姓關心的是把事情做好，「你發下來叫我去打，我就很認真打，特別你天天罵我，我一定會很認真打，啊你現在自己管，速度反而變慢了」。

至於高端疫苗被爆出82％遭退貨，柯文哲說，這種事情，我們沒有預設立場，講清楚就好，所以開放政府、全民參與、公開透明，這是一種執政價值，這種事情衛福部出來講清楚，到底有或沒有、情況怎麼樣，「國人還是會支持國家生技產業」，就誠實地講到底怎麼回事，國人自然會有所判斷。

高端日前表示，公司新冠肺炎疫苗4000人規模的二期臨床主試驗，依照試驗設計及法規單位要求，採雙盲試驗設計，本公司、醫院、受試者皆全程被要求維持盲性，直至所有受試者到達第二劑後6個月安全監視期滿後，才可進行全體受試者解盲。

而根據高端6月10日公告，今年4月28日完成所有受試者第二劑疫苗接種；因此，加上6個月追蹤期，全體解盲時間約落在10月底。

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