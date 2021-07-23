開放內用！他214字痛批陳時中「成全餐飲業心願」：生命一條賭不起

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，7月27日起至8月9日全國降為二級警戒，餐飲業也能依循指引開放內用；不過，雙北市紛紛宣布不開飲食內用，維持禁止只準外帶。對此，就有網友向指揮中心喊話，「各行各業都有本難念的經，若成全了內用的心願，那還要再犧牲幾條無辜的生命？」

根據指揮中心下午公布「最新二級警戒指引」，餐飲場所包括餐廳、傳統市場、夜市、百貨賣場美食街、美食區等，只要符合防疫管理措施，則可施行內用。不過，雙北市紛紛表示不跟進，宣布不開放飲食內用，包含超商、賣場內用區跟婚宴場所等一律不開放，維持禁止內用只外帶。

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▲0723流行疫情指揮中心記者會，7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

對此，就有網友在Dcard以「禁內用真的是萬不得已，不然台灣怕是要經歷浩劫」為題感嘆，「生命就是一條根本賭不起，CDC就這樣開放（內用）下去，台灣真的經不起再一次的萬一，我們沒有迴旋的餘地，只能守住最後的本。」

原PO指出，疫情期間每個選擇都是兩難，兩權相害取其輕，內用店家當然苦 ，其他領不到紓困的又何嘗不是？各行各業都有本難念的經，「若成全了內用的心願，那還要再犧牲幾條無辜的生命，這樣的代價我們誰也賠不起啊！」

▲指揮中心宣佈降二級，開放餐廳內用！（圖／ETtoday）

貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，「幸好侯市長很快就出來說還是禁內用」、「內用真的大破口，拜託各縣市都禁止」、「雙北是一定要啦，其他地方要不要跟進看市長良心了」、、「這樣分級意義在哪？疫情緊戒可以廢除了」、「雙北不開，讚的」「南部疫情和緩可能還有討論空間，但雙北真的別想內用欸」。

還有網友看見雙北市長宣布「維持禁止內用」後，指出「因為現況的確是雙北案例最多，不開放非常合理，反倒是南部好多縣市都清零了，真那麼有把握控制得很好，是不是就應該遵循中央指示降級且開放內用，還有所顧慮的話，其實就是他們心裡很清楚+0只是沒普篩的假象吧，別再把責任推給雙北囉！」