台中開放餐廳內用？　盧秀燕「一前提、兩態度」：審慎評估中

▲盧秀燕針對餐廳是否開放內用，表示正開會積極研擬中。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市23日本土確診已連續6天「嘉玲」，由於中央宣布27日調降二級，外界關心餐飲等各種行業會如何開放？台中市長盧秀燕表示，餐飲內用、宮廟解封、補習班開放等，目前正積極開會研擬中，一旦擬出新規範就會立刻跟市民報告。

台中市今天本土、境外、社區快篩陽性皆「三零」，連六天本土零確診。市長盧秀燕表下午在疫情記者會中指出，中央宣布27日降為二級，市府目前正積極開會討論，研擬配套措施。台中市綜合評估有「一個前提、兩個態度」，大前提就是防疫安全，確保市民健康，才會進一步開放；兩態度則是「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」，目前，教育、長照、社福、身心障礙等四大族群1143處場所，超過10萬名幼兒員、長輩服務對象將優先鬆綁。

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盧秀燕也說，台中昨日AZ疫苗施打人數共3萬7936人，包括快打站2萬4051人、醫療院所1萬3885人；而台中接種第一劑疫苗人數統計至今日上午8時，共64萬6742人，應接種人口為18歲以上市民共234萬5725人，接種率為27.57%，全市民總人口數281萬9930人，接種率占22.93%。

「明天快打站計畫照常進行！」她表示，因為烟花颱風逐漸北移，減低對台灣的影響，雙北今天沒有停班課，中央也持續配送疫苗，因此市府因應第三輪唐鳳預約系統，明天開設快打站計畫照常進行，但因這幾天天氣不太穩定，還是要請民眾外出接種疫苗時，留意自身安全，記得攜帶雨具。

盧秀燕表示，第三輪唐鳳預約系統，台中市民預約相當踴躍，統計台中疫苗的需求量是16萬多劑，目前中央已經撥配台中9萬劑，還缺7萬多劑尚待中央撥補，希望疫苗都順利到位，讓台中醫療院所與快打站的施打計畫「照常進行」。台中每日努力執行疫苗注射作業，替全市民接種。

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