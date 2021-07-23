　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京奧運台灣代表團。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運登場，但奧運相關人員持續爆出確診，截至22日已累積87人。對此，台灣基進立委陳柏惟23日透過臉書呼籲，東京疫情壓力嚴峻，除了原本規劃的「奧運泡泡」模式，也要有「台灣隊泡泡」，避免增加選手練習、移動時的染疫風險，對於各國選手、工作人員的接觸都要以更嚴謹防疫態度進行。

陳柏惟說，疫情的壓力正衝擊著東京，根據昨日東京奧運組織委員會公布的資料，新增加了12名大會相關人士確診，其中選手村有4人染疫，創下單日最多，此外，東京都22日新增確診者1979例，比起前一周的數字，平均多了1.5倍，特別是Delta病毒正開始在日本肆虐，推估現今東京流行病毒株可能已有6成是Delta。

陳柏惟表示，昨天東奧大會公布的最新疫情，顯然東京都、選手村、場地間的感染壓力，又比出發前高了不少；他建議，代表團應該採取更嚴密的防疫措施，例如除了「奧運泡泡」模式外，也應要有「台灣隊泡泡」的概念，不要忘記世界上一百多個國家武漢肺炎病毒盛行率都比台灣高，對於各國選手、工作人員的接觸，都要以更嚴謹防疫態度進行。

陳柏惟並指出，選手練習、移動時、練習器材等接觸物品，代表團也要留意自行加強消毒措施，近期有其他國家選手因檢驗陽性不幸棄賽的案例，所以要先能上場才能有表現，保護代表隊全員健康是眼前最要緊的事，讓每位選手完成比賽，平安地回到台灣，是協會與相關單位最應該擔當的責任。

陳柏惟也提到，台灣代表團這次攜帶了不少防疫物資，不論是消毒清潔用品、N95口罩，或者是體溫計、快篩劑都帶了不少，除了出發前會有兩次鼻咽PCR，一次72小時、一次96小時之外，抵達機場會使用唾液再篩檢，選手入住選手村後，選手每日需使用試劑檢測，而其他人員則是4天篩檢一次，代表團並設置防疫協調官統籌檢體與篩檢結果。

ET快訊
727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：陳時中真勇敢
LIVE／烟花海警恐持續到後天　氣象局最新說明
室外機放陽台超耗電！師傅看傻「冷氣差點熱死」　同行怒曝真相
情侶沙灘活春宮！　他拿拖鞋狠打屁股逼分開
快訊／又有熱低壓生成！　最快明成「尼伯特」颱風
戶外強制「全程戴口罩」炸鍋！　網開罵：根本沒資格叫降級
快訊／東元公司派成功守住經營權！黃茂雄拿下8席董事　黃育仁僅
高中人氣男師被爆逼女學生「連結」　教室+頂樓+逃生梯都做過
快訊／8成疫苗被退貨　高端回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

Google首頁有「東奧彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

「逆時中」診所不收200元掛號費了　新北衛生局證實：恢復配發疫苗

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

Google首頁有「東奧彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

「逆時中」診所不收200元掛號費了　新北衛生局證實：恢復配發疫苗

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

東森購物網「爸氣」商品1折起　小米手環5只賣84元

過度追求「清零」有隱憂？《經濟學人》曝恐怖後果：成一灘死水

統一通過2.7元現金股利　羅智先：四大戰略打造生活產業目標

英雄LINE PAY兩大神卡包辦防疫生活　WFH現金點數賺起來！

「超商代言人」TOP4星座！金牛是美食雷達、雙子是資訊小天才

李沃牆／極端氣候殘酷突襲　鄭州千年洪災的警示

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：真勇敢啊

東奧開幕前夕總監被挖黑歷史掰了　進場放「勇者鬥惡龍」組曲

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／新北首波「階梯式」降級　托嬰、長照中心727開放

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

追加買莫德納　黃暐瀚分析蔡英文最在意「2件事」

全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

王世堅批高端霸王硬上弓　王浩宇砲轟：你是不是民進黨的？

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

高虹安籲診所補助再提高　質疑「當初讓柯文哲擔罵名」

100萬劑莫德納第4季到貨＋國產　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

更多熱門

相關新聞

美公司出包　日政府與東奧網站大斷線

美公司出包　日政府與東奧網站大斷線

東京奧運今晚即將舉行開幕式，不過今天凌晨東奧組委會、東京都等多個日本政府與企業網站一度大規模斷線，原因是美國雲端服務供應商阿卡邁科技（Akamai Technologies）出包。

閃過中颱烟花　日本東奧卻恐遭暴雨威脅

閃過中颱烟花　日本東奧卻恐遭暴雨威脅

南韓射箭女團首參賽就改寫奧運紀錄

南韓射箭女團首參賽就改寫奧運紀錄

米希亞今晚東奧開幕式領唱國歌

米希亞今晚東奧開幕式領唱國歌

Google首頁有「東澳彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

Google首頁有「東澳彩蛋」　點開復古電玩藏10驚喜

關鍵字：

陳柏惟東京奧運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面