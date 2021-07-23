東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

▲東京奧運台灣代表團。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運登場，但奧運相關人員持續爆出確診，截至22日已累積87人。對此，台灣基進立委陳柏惟23日透過臉書呼籲，東京疫情壓力嚴峻，除了原本規劃的「奧運泡泡」模式，也要有「台灣隊泡泡」，避免增加選手練習、移動時的染疫風險，對於各國選手、工作人員的接觸都要以更嚴謹防疫態度進行。

陳柏惟說，疫情的壓力正衝擊著東京，根據昨日東京奧運組織委員會公布的資料，新增加了12名大會相關人士確診，其中選手村有4人染疫，創下單日最多，此外，東京都22日新增確診者1979例，比起前一周的數字，平均多了1.5倍，特別是Delta病毒正開始在日本肆虐，推估現今東京流行病毒株可能已有6成是Delta。

陳柏惟表示，昨天東奧大會公布的最新疫情，顯然東京都、選手村、場地間的感染壓力，又比出發前高了不少；他建議，代表團應該採取更嚴密的防疫措施，例如除了「奧運泡泡」模式外，也應要有「台灣隊泡泡」的概念，不要忘記世界上一百多個國家武漢肺炎病毒盛行率都比台灣高，對於各國選手、工作人員的接觸，都要以更嚴謹防疫態度進行。

陳柏惟並指出，選手練習、移動時、練習器材等接觸物品，代表團也要留意自行加強消毒措施，近期有其他國家選手因檢驗陽性不幸棄賽的案例，所以要先能上場才能有表現，保護代表隊全員健康是眼前最要緊的事，讓每位選手完成比賽，平安地回到台灣，是協會與相關單位最應該擔當的責任。

陳柏惟也提到，台灣代表團這次攜帶了不少防疫物資，不論是消毒清潔用品、N95口罩，或者是體溫計、快篩劑都帶了不少，除了出發前會有兩次鼻咽PCR，一次72小時、一次96小時之外，抵達機場會使用唾液再篩檢，選手入住選手村後，選手每日需使用試劑檢測，而其他人員則是4天篩檢一次，代表團並設置防疫協調官統籌檢體與篩檢結果。