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閃過中颱烟花！日本東奧卻陷「新威脅」　部分賽事恐遭暴雨中斷

▲▼美國海軍與空軍設立的聯合颱風警報中心，最新發布的烟花颱風衛星雲圖、路徑預測圖。（圖／美國聯合颱風警報中心）

▲美國海軍與空軍於太平洋地區共同設立的聯合颱風警報中心，發布最新烟花颱風路徑預測圖。（圖／美國聯合颱風警報中心）

記者張寧倢／編譯

中度颱風烟花先前腳步停滯，22日深夜開始加速移動，氣象局預估在今（23）日晚間至隔日清晨離台灣最近。美國CNN指出，烟花將在周末離開日本南部島嶼和台灣，但接下來西太平洋還可能形成一個新的熱帶氣旋，到下周初可能導致日本中部與北部地區出現暴雨，而影響東京奧運，部分項目賽事恐被迫中斷。

▲▼美國海軍與空軍設立的聯合颱風警報中心，最新發布的烟花颱風衛星雲圖、路徑預測圖。（圖／美國聯合颱風警報中心）

▲烟花颱風衛星雲圖（註：影像原圖名稱誤植為查帕卡颱風）。（圖／美國聯合颱風警報中心）

根據美國CNN報導，烟花颱風將持續朝西北部移動，截至今日清晨5時，最大風速為每小時150公里，但好消息是，由於空氣較乾，烟花颱風將不會顯著增強，預計最大風速約可達每小時160至165公里，目前烟花正在逼近沖繩等日本南部島嶼，宮古島和附近區域將成為主要雨區，可能降下超過500毫米的雨量。

▲▼美國海軍與空軍設立的聯合颱風警報中心，最新發布的烟花颱風衛星雲圖、路徑預測圖。（圖／美國聯合颱風警報中心）

▲編號90Ｗ（藍圈處）為下一個有潛力發展成颱風或氣旋的熱帶低壓，有可能直接侵襲日本本州地區。（圖／美國聯合颱風警報中心）

報導指出，烟花的暴風中心預計行經台灣北部100多英里（逾160公里）處海面，但台灣仍將移來大量降雨，到周六為止，降雨量將可能達到380至500毫米。CNN氣象專家薩特（Tom Sater）認為，台灣先前忙於應對近50年來最嚴重的旱災，台灣的山脈地形可能會導致降雨增加，一次出現大量降雨，可能引發災難性的洪水與土石流。烟花將在本周末離開日本島嶼與台灣，朝中國東部移動，並在周日過後從上海與溫州之間的地區登陸。

美國聯合颱風警報中心（JTWC）指出，在烟花之後，西太平洋短期內有中度風險可能再形成一個新的熱帶氣旋，雖然下一場風暴仍有許多未知因素，但根據未來幾天模型預報，周日或周一左右，日本北部與中部地區有遭遇熱帶氣旋或颱風的機會，導致中部偏東地區下周初可能出現暴雨與強風，屆時恐被迫中斷東京奧運會的部分比賽項目。

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