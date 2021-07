美網路服務公司出包　日本政府與東奧網站大斷線

▲東京奧運開幕式今晚即將登場。(圖/路透)

文/中央社

東京奧運今晚即將舉行開幕式,不過今天凌晨東奧組委會、東京都等多個日本政府與企業網站一度大規模斷線,原因是美國雲端服務供應商阿卡邁科技(Akamai Technologies)出包。

日本放送協會(NHK)報導,今天凌晨1時許,多個日本政府與企業的官方網站一度無法連線,受害網站包括東京奧運暨帕運組織委員會官網、東京都政府、JR東日本公司、日本航空、東京電力公司、富士通等。

日本政府中負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」(National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity, NISC)說,大斷線原因是阿卡邁科技的網路服務出問題。

阿卡邁科技表示,這次出事是因為系統軟體更新時發生問題,確認並未受到網攻;這個問題約在1小時後修復,向造成客戶的不便致歉。

除了日本之外,美國也有多家企業網站因此受害,一度無法連線,包括亞馬遜(Amazon)、達美航空(Delta Airlines)、美國運通(American Express)等,其網頁都出現DNS(網域名稱系統)錯誤訊息。

