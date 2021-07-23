掌權後首次！河南洪災期間　習近平訪西藏拉薩

▲2021年7月21、22日，習近平赴西藏林芝、拉薩考察調研。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在近日河南省洪災肆虐的背景下，大陸官媒《新華社》今日報導稱，中共總書記習近平於21日、22日，赴西藏考察調研，期間包括21日乘坐飛機抵達林芝、22日到林芝火車站了解川藏鐵路規畫，和前往拉薩市。這是習近平任總書記以來，第一次到訪西藏，報導稱他「受到西藏各族幹部群眾熱烈歡迎。」

習近平是在21日上午，習近平乘坐飛機抵達林芝米林機場。據報導，他首站前往尼洋河大橋，了解雅魯藏布江及尼洋河流域生態環境保護等情況。從官媒公開畫面可見，習近平此行隨團高層官員，還包括大陸國務院副總理劉鶴。

▲習近平21日從北京飛抵西藏林芝機場。（圖／新華社）

21日下午，習近平先後來到林芝市城市規劃館、巴宜區林芝鎮嘎拉村、工佈公園，考察城市發展規劃、鄉村振興、城市公園建設等工作。

22日上午，習近平前往林芝火車站，了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，隨後乘火車前往拉薩市，實地察看拉林鐵路沿線建設情況。

值得注意的是，在習近平出訪西藏考察期間，河南省正遭遇「千年一遇」的暴雨洪災，目前已釀33死8失聯，超過300萬人受災，也導致習近平於21日，做出重大指示，包括解放軍等各單位全力救災，更要防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

據《自由亞洲電台》報導引述藏人行政中央駐台灣辦事處代表格桑堅表示，習近平一個月內兩次到藏區，足見中共對新疆及西藏等少數民族問題的重視，且習近平任總書記將近10年，首次到西藏拉薩，也顯示中共自信。

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▼從官媒公開畫面可見，習近平此行隨團高層官員，還包括大陸國務院副總理劉鶴。（圖／新華社）