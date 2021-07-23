河南新鄉衛河決堤　大卡車滿載石頭堵截失效「急需鋼筋焊工支援」

記者魏有德／綜合報導

河南暴雨重災區之一的新鄉市衛河鶴壁段今（23）日上午決堤，部分村民被困在河堤上。據了解，當地政府自昨（22）日深夜起，在河堤邊輸運大量石頭及使用大卡車預防出現破口失效，侯村、寺南等地已陷入一片汪洋。直至今晨5時，臨近衛河的浚縣新鎮洩洪，居民被強制轉移，當地官員疾呼，下游小河急需焊工製造鋼筋鐵籠堵住決口。

▲河南新鄉連夜出動大卡車搬運石頭預防衛河決堤。（圖／翻攝21世紀經濟）

《21世界經濟》報導，由於連日暴雨，7月23日衛河決堤後，附近村莊被淹沒，水位還在不斷增長。目前共產主義渠、衛河沿岸、衛輝、大塊、輝縣、鳳泉區耿黃鎮等紛紛告急。

鶴壁浚縣小河衛河搶險堵口人員指出，「好幾輛大卡車的石頭還有車下去也沒堵住彭村的口子，侯村，寺南已淪陷！浚縣小河現在緊急需要徵集鋼筋，焊成鋼筋鐵籠，用於堵決口，有會的，或者有鋼筋的，請及時聯繫。」

據了解，暴雨災情較嚴重的鄭州雨勢稍緩後，正積極展開受災最嚴重的地下隧道排水工程，不過，位於河南北部的新鄉及安陽仍受豪大雨影響，部分河道水位暴漲，影響周邊村莊居民安全。其中，馨鄉衛河鶴壁段已決提，大陸中央派出的救災搶險隊也進駐新鄉城區，派出氣墊船等機具搜救受困民眾。

