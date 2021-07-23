河南暴雨車險報案超8萬件　涉水險理賠分水嶺「2020年9月19日」

▲鄭州京廣路隧道淹水，車輛來不及駛出。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南遭逢暴雨侵襲，部分車輛成為泡水車，水浸程度不一。大陸保險業協會76間財產險類公司中，有16間公布報案數量，案件數超8.4萬件，車險報案約為8萬件，預計損失超過10億元人民幣（約43億元新台幣）。

▲受暴雨積水影響，泡水車輛理賠案件超8.4萬件。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，汽車保單是2020年9月19日之後購買的，已經將涉水險包括在內，無需單獨購買；在此之前的保單，車主需要確認是否購買了涉水險，否則無法保險理賠。

根據大陸2020年9月19日起正式實施的《關於實施車險綜合改革的指導意見》，「引導行業將機動車示範產品的車損險主險條款在現有保險責任基礎上，增加機動車全車盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水、不計免賠率、無法找到第三方特約等保險責任。」

針對泡水車輛理賠範圍，對外經貿大學保險學院教授王國軍建議，車輛行駛中被泡，一旦發動機熄火，趕緊離開車輛，不要再啓動發動機，否則會引起發動機損壞；停車靜止狀態下被泡，發現後要及時撥打保險公司報案電話，在保險公司的理賠員到達之前，不要私自啓動車輛，保險公司會視情況將車拖到修理點。

汽車行業分析師張翔強調，車輛被淹後，車主要避免二次點火（發動），「一旦查明是二次點火導致損壞，不屬於保險公司賠付範圍。」