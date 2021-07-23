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30萬噸水瞬間灌入鄭州隧道　目擊者心碎：有男童屍體被抬出

▲鄭州京廣路隧道排水現場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲鄭州京廣路隧道車輛堆疊的慘況。（圖／翻攝澎湃新聞）

實習記者周依儒／綜合報導

河南鄭州暴雨災情慘重，近日3天的降下的雨相當於過去一整年的雨量，大雨除了淹沒鄭州地鐵，京廣隧道（約長4公里）也在5分鐘內被30萬噸水灌入，上百輛車瞬間滅頂，畫面怵目驚心。據一名女目擊者表示，看見救難人員從車輛裡抬出一個7、8歲的男孩屍體，讓她心碎不忍卒睹。

綜合陸媒報導，京廣北路隧道是鄭州積水最嚴重的地區之一，在22日也出動抽水排水設施，將隧道內的積水抽乾。一名鄭州市民慕慕（化名）表示，京廣北路隧道是她上下班的必經之路，那天下午有好多車都沒走下面的隧道，估計是怕積水導致車拋錨，因此當時她冒險走隧道時，隧道內也還沒什麼積水，車也不多，由北向南方向的車比較多，「聽說後來隧道裡有很多車輛被淹，有遇難者遺體被打撈起來，家屬悲痛萬分。」

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

▲搜救人員全力搶救。（圖／CFP）

家住隧道南出口的張小姐表示，她幾乎目睹了隧道漲水與退水的全部過程，「20日下午2點多開始下大暴雨，到約5點時，隧道口的水就已經逼近兩邊的路面了。」她說自己站在家裡的窗戶邊，隧道口發生了什麼她看得清清楚楚，「隧道裡外很多車，積水漲的很快，很多車裡的人真的是死裡逃生。」

而其中一個一家四口逃生的情景也讓張小姐印象深刻，「頂著孩子、扶著老的、還拉著媳婦兒，幸好成功脫險」，張小姐說，她在窗戶邊看著後續搜救搶救工作擔心不已，最後乾脆在21日下午1點多下樓，「停在隧道兩邊鋪路上的車都被淹了，裡面也不知道有沒有人。」、「我看到搜救人員從那輛黃色的車裡，抬出一個七八歲的男孩...」

▲鄭州京廣路隧道排水現場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲鄭州京廣路隧道裡面的車擠成一團。（圖／翻攝澎湃新聞）

22日下午3點起，圍觀京廣北路隧道搶救工作的人潮也越來越多，人潮中一名50歲的金先生表示，他在20日下午5點開過隧道，暴雨來勢洶洶、積水都淹過車輪，前後車輛也動彈不得，當發現車中開始進水後，金先生和車上的4個朋友果斷棄車逃生，「積水快到我腰了，水流很急，要是一個人肯定會被沖走，我趕緊喊他們一起跑。」他說，隧道口也有不少車輛滯留，「車上人都在往外跑，也有從隧道裡面跑出來的，不跑肯定沒命。」

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

▲河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

據悉，中國當局已證實，目前京廣北路隧道積水共造成2人死亡，罹難者已於21日隧道排水時被打撈起來，不過目前仍有許多人仍和家人失聯，恐怕死傷人數再增加。

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