鄭州隧道3小時淹沒「有人在水中掙扎」　白衣男跳水連救5人畫面曝

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州暴雨過後積水逐漸退去，不過，外界仍持續關注災情最為慘重的京廣路隧道。這條主線達1.8公里的隧道，在暴雨侵襲時3小時內便積水淹至與路面齊平，不少車輛受困其中直接滅頂，車主生死情況不明。值得注意的是，民眾拍下20日隧道淹水時，有人在水中掙扎呼救，一名白衣男子奮勇跳入水中，連續救出5人的英勇事蹟。

▲白衣男在鄭州京廣路隧道淹水之際跳入水中救人。（圖／翻攝大象新聞）

民眾拍攝的畫面顯示，暴雨後的京廣路隧道北口已被積水灌滿，水面直逼一旁的高架道路路面，積水中還漂浮著數台車輛。漂浮的白車和一輛黑車旁，有兩個人在水中拼命地掙扎，此時，一位穿著白衣服的男子奮勇跳入水裡，迅速游向白車附近，先將一人救起後扶至車頂。

▲白衣男救下1人後，遠處的掙扎民眾頭部已漸漸沒入水中。（圖／翻攝大象新聞）

黑車旁的另一名在掙扎的民眾，頭部已漸漸沒入水中，危急之時，白衣男子迅速游往黑車，順勢將這名民眾拉起。據了解，這名白衣男子先後救起5人，是從特種部隊退伍，他表示，當他發現有人溺水，心裡的想法只有救人，「我要是再不過去，錯過10秒、20秒，這幾個人就不行了。」

▲鄭州京廣路隧道持續透過大型機具抽水。（圖／翻攝北青報）

經過超24小時的持續抽水，京廣路隧道預計今（23）日可以完成排水清淤的工作，令人難過的是，排水後的隧道已陸續發現有民眾罹難，車輛橫七豎八的堆疊在隧道口的情景也讓人怵目驚心。