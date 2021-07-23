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歐洲央行維持「現行寬鬆政策」　直至上修後通膨目標

▲歐洲央行。（圖／歐洲央行官網）

▲歐洲央行將維持寬鬆政策。（圖／歐洲央行官網）

中央社法蘭克福22日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）今天將現行提供歐元區的大規模振興措施維持不變，並表明有必要持續提供援助，以促使歐元區通貨膨脹達到最新上修後的目標。

歐洲央行透過聲明表示，25名成員組成的管理委員會開會後決定，將政策利率維持在歷史低點，包括銀行存款利率維持在負利率。

歐洲央行管理委員會今天也未對規模1兆8500億歐元（約新台幣61兆元）的「疫情緊急債券收購計畫」（PEPP）做任何更動。這項措施是歐洲央行協助區域安度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機的主要工具。

法新社報導，歐洲央行現行超寬鬆貨幣政策旨在令歐元區信貸成本維持低落，以促進放款和投資。

歐洲央行本月稍早公布對政策工具和設定目標為期18個月的策略檢討結論，是2003年以來首次這類行動。今天是結論公布後首場政策會議。

歐洲央行最新策略檢討做出的最大改變，是將通貨膨脹目標由原本的「接近但不超過」2%，上修至2%。歐元區通膨率多年來都未能達到歐洲央行先前目標。

新目標反映在歐洲央行今天發布的「前瞻指引」聲明，內容承諾會將利率維持在目前的低水準，直到通膨率「持久」達到2%目標。

▲▼ 歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲央行的前瞻指引提供有關最新貨幣政策決定的細節，市場人士會仔細推敲內容，尋找央行未來利率和購債行動的線索。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）本月稍早承諾，最新指引的措辭將調整為更明確。

歐洲央行公布的最新前瞻指引還重申，PEPP將至少實施至明年3月，或直到央行「判定疫情的危機階段已結束」。

歐元區經濟目前持續穩健復甦，拜大規模疫苗接種和經濟活動普遍恢復之賜。但Delta變異株疫情迅速擴散，導致新增確診人數大增，已迫使若干國家再度實施限制措施。

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