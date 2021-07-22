　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛之深責之切？ 英國抗中大將體內流著東方血液！


新聞節目中心／綜合報導

今年三月英國就新疆人權問題，對四名中國大陸共產黨官員實行制裁，同月，中方也宣布反制措施，制裁英國九名人員和四個機構，其中就包含英國保守黨的前黨魁伊恩鄧肯史密斯，他在7月13日接受ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧的獨家視訊專訪，表示中國大陸正在對自由世界造成強烈的威脅，包含英國在內的民主國家都應該要注意到這項警訊。

▼慧眼看天下接軌國際全英文訪問國際政要零距離▲▼慧眼看天下接軌國際全英文訪問國際政要零距離

全臺唯一 各國政要全英文訪問首選
當不少人開始感嘆，臺灣的國際新聞太少時， ETtoday新聞雲早已走出世界，搶先報導國際時事，努力耕耘國際新聞市場與世界接軌。而近幾年，新冠病毒的肆虐，導致世界各地的交流逐漸趨緩，但《慧眼看天下》的主持人黃寶慧，卻憑藉著全英文獨家專訪，縮短臺灣與世界的距離。

在眾多國際政要接受主持人的全英文專訪中，不乏大家熟知卻極少能進行專訪的名人，如節目中不只邀請到前任日本首相，安倍晉三的特別顧問谷口智彥教授(Tomohiko Taniguchi)，探討東京奧運舉辦事宜，獨家證實日本進入首次緊急事態，英國前上議院議長德蘇莎女爵(Baroness D'Souza)、英國智庫艾倫門多薩(Dr.Alan Mendoza)，以及美國現任副總統賀錦麗的閨蜜、加州財政部長馬世雲，都曾先後接受節目獨家越洋採訪，透過零距離的語言溝通、訪問，讓臺灣撬開國際交流大門，與全球接軌。

而作為全臺唯一全英文連線各國政要的平台，ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，也曾在節目中專訪大馬前總理馬哈迪、大馬前副首相安華，歐美國家資深國會議員，這次獨家訪問到英國鷹派大將史密斯爵士，主持人黃寶慧也不忘扮演臺灣與國際組織、政要之間的橋樑，趁機邀請史密斯爵士訪臺，為臺灣爭取國際參與的權利。

▲▼主持人黃寶慧訪問國際政要有翻譯人員現場待命，力求訪問全程完美進行。（圖／慧眼看天下）
▲主持人黃寶慧訪問國際政要有翻譯人員現場待命，力求訪問全程完美進行。（圖／慧眼看天下）

遭列陸制裁名單 英保守黨元老:是榮譽勳章
史密斯爵士也是IPAC的共同主席。為了因應近年中國大陸崛起對世界所帶來的壓力，來自歐洲、非洲及印太地區的20個國家、200多名國會議員及政要，在去年六月組成「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」。希望透過國際間的合作，維護國際原則下的秩序，並捍衛人權。史密斯爵士表示，IPAC希望透過向中國大陸施加壓力以改變他們的行為，或至少提醒全世界更加注意中國大陸所帶來的危險。而當主持人問到台灣未來有沒有機會參加IPAC，史密斯爵士則表示，「目前我們已經有20個國家，但我們不排除臺灣，那是肯定的。現在，我們正在尋求確保有了許多其他國家，這也許會對臺灣有更大的幫助，讓更多的國家參與IPAC，之後再考慮臺灣。但如我所說，我已經在倫敦見過臺灣的代表，而且我認為歐洲的許多人也在做同樣的事情。所以我們關切且提出這些問題。當然，我們也希望盡可能的幫助臺灣。」

事實上，史密斯爵士的家族與中國大陸有著深遠的淵源。他的外曾祖父在19世紀中期到過遠東，之後還在中國大陸的福州定居並開設一間貿易公司，他的外婆也在當地出生，祖父還曾經受雇於孫中山先生並與國民黨政府一起合作，更見證了中華民國在那段時期的轉變。然而，隨著中國大陸的崛起，對外部邊界的野心日漸壯大，不少西方國家卻因為擔心與中國大陸之間的貿易聯繫，不敢出聲批評，對此他更表示「這種依賴會害了我們，我們需要結束這種情況」。

▲▼英國國會議員鄧肯史密斯接受ETtoday新聞雲《慧眼看天下》節目專訪時，拿出一個英國防疫期間缺貨的物資，分析國際局勢。（圖／慧眼看天下〉
▲英國國會議員鄧肯史密斯接受ETtoday新聞雲《慧眼看天下》節目專訪時，拿出一個英國防疫期間缺貨的物資，分析國際局勢。（圖／慧眼看天下〉

史密斯爵士舉例，就像疫情剛剛爆發的時候，因為許多醫療物資都是在中國大陸生產的，英國當地就連醫師袍、口罩都無法取得，而臺灣目前難以取得疫苗的處境，就與西方國家曾面臨的情況非常類似，他特別拿出一罐裝有抗病毒藥物的塑膠瓶，指出「在去年初，確定這是一場大流行之後，英國無法獲得瓶子，因為它們在中國大陸製造，中國大陸為自己保留了這些瓶子。光是這小小的塑膠瓶，就說明我們變得有多依賴，多懶惰，而我們需要改變這種狀況。」

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

千年罕見乾旱肆虐美國 世界糧倉出現危機! 全球進入大缺糧時代? 大國考慮限制出口 有4100萬人恐陷饑荒!

《熱門影音推薦》

外媒分析晶片供貨一路吃緊到2023年才有解? 全球陷入恐慌 晶片戰全面開打?! 歐美日中都想拉攏台積電?

紐約.加州全面解封 台灣接種率僅1%?! 全民網購時代來臨! 想賺錢要向電商靠攏? 日租商機正夯 以日計費是王道

投資市場大震盪 拜登救美國經濟 引資金回流美國 Fed暗示三年不升息? JP: 4月資金回流新興債市 高收益債殖利率破6%?

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
被停止配發疫苗！診所「臉書文多2個字」藏玄機　網狂打衛生局氣
快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購
快訊／首例Delta死亡！　屏東果農妻搶救24天不治
27歲女網紅「罹胃癌晚期」痛哭　消瘦輪椅代步畫面曝光
新北「緩降級」三原則公布：分2階段、4梯次調整
蔡英文關心河南災情　國台辦回應了
疫苗覆蓋率提早達標！　接種劑次人口比24.9％、585萬人施
柯文哲批：王必勝有何貢獻！　「每個口令都我執行」
快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烟花龜速襲日本！「詭異停留」宮古島外海　釣魚台首當其衝

夢想變成半獸人！他全身99%佈滿刺青「割鼻改造」：扎針上癮會繼續

男友黏手機懷疑外遇！　女偷看他IG意外發現「小三是13歲蘿莉」

東奧開幕保密到家！近6萬警力維安創日本最大規模　自衛隊也加入

慧眼看天下／綠金突起？ 大缺糧時代最夯就是他

愛之深責之切？ 英國抗中大將體內流著東方血液！

尷尬片！他棒球場突求婚「女友嚇到狂奔逃走」　大螢幕還全程轉播

美日菲最新預測！烟花挾「毀屋級暴風」強襲　CNN曝可能登陸地點

公鹿奪冠嗨翻驚傳槍擊！6.5萬球迷「拔腿狂奔」...2名嫌犯遭逮

36度高溫2歲女被保母「綁車上7小時」　母心碎接電話：人已經死了

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

烟花龜速襲日本！「詭異停留」宮古島外海　釣魚台首當其衝

夢想變成半獸人！他全身99%佈滿刺青「割鼻改造」：扎針上癮會繼續

男友黏手機懷疑外遇！　女偷看他IG意外發現「小三是13歲蘿莉」

東奧開幕保密到家！近6萬警力維安創日本最大規模　自衛隊也加入

慧眼看天下／綠金突起？ 大缺糧時代最夯就是他

愛之深責之切？ 英國抗中大將體內流著東方血液！

尷尬片！他棒球場突求婚「女友嚇到狂奔逃走」　大螢幕還全程轉播

美日菲最新預測！烟花挾「毀屋級暴風」強襲　CNN曝可能登陸地點

公鹿奪冠嗨翻驚傳槍擊！6.5萬球迷「拔腿狂奔」...2名嫌犯遭逮

36度高溫2歲女被保母「綁車上7小時」　母心碎接電話：人已經死了

打AZ過24小時都沒發燒！他問「還有效嗎？」　網曝：我也沒副作用

不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

堅持收掛號費！網質疑「應照合約走」　診所曝時間軸：片面改標準

快訊／紓困5.0評估中！　行政院：國發會已蒐集振興意見

烟花龜速襲日本！「詭異停留」宮古島外海　釣魚台首當其衝

暖爆！周興哲用粉絲名義捐物資　3醫院受惠...兌現點擊破億承諾

夢想變成半獸人！他全身99%佈滿刺青「割鼻改造」：扎針上癮會繼續

高雄天空見「巨大圓臉貓」歪頭微笑！　8千人融化：有貓就給讚

全球首間「3D列印別墅」在Airbnb上架！　10坪小宅一晚只要3560元

台南打造全新「安平海洋之丘綜合度假城」　荷蘭城文創小鎮成新亮點

國際熱門新聞

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

日媒：台積電熊本廠2023啟用　月產4萬片晶圓

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

譚德塞讚東奧　又警告新一波疫情來襲

美副國務卿：台美加強政經關係

利物浦過度開發　遭世界遺產除名

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國

國際油價大幅上漲　追隨金融市場整體漲勢

美國務院：台灣是區域全球重要市場

企業財報亮眼　美股連二天收漲

東奧確診再加1　歐冠泳將鮑羅廷染疫退賽

女國中生照X光「更衣露兩點」遭放射師偷拍13分鐘片

更多熱門

相關新聞

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

求婚場地要慎選！網路社群平台最近瘋傳一段影片，一名美國男子在擠滿球迷的棒球場向女友單膝下跪，並拿出戒指驚喜求婚，沒想到，可愛的女友見到這一幕只有驚、沒有喜，在全場眾目睽睽之下，嚇得落荒而逃，留下跪在原地的男友面對這場尷尬。

3天後比賽！土耳其女排7人遭隔離

3天後比賽！土耳其女排7人遭隔離

體壇改革　先改革運動員選拔！

體壇改革　先改革運動員選拔！

親友團拍片集氣！馬祖拳擊女王陳念琴前進東奧

親友團拍片集氣！馬祖拳擊女王陳念琴前進東奧

民間發起「感謝日本」廣告！為東奧選手應援

民間發起「感謝日本」廣告！為東奧選手應援

關鍵字：

英國抗中日本東奧安倍晉三歐洲美國閨蜜賀錦麗加州

讀者迴響

熱門新聞

快訊／727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起停打疫苗

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面