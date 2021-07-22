愛之深責之切？ 英國抗中大將體內流著東方血液！



新聞節目中心／綜合報導

今年三月英國就新疆人權問題，對四名中國大陸共產黨官員實行制裁，同月，中方也宣布反制措施，制裁英國九名人員和四個機構，其中就包含英國保守黨的前黨魁伊恩鄧肯史密斯，他在7月13日接受ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧的獨家視訊專訪，表示中國大陸正在對自由世界造成強烈的威脅，包含英國在內的民主國家都應該要注意到這項警訊。

▼慧眼看天下接軌國際全英文訪問國際政要零距離

全臺唯一 各國政要全英文訪問首選

當不少人開始感嘆，臺灣的國際新聞太少時， ETtoday新聞雲早已走出世界，搶先報導國際時事，努力耕耘國際新聞市場與世界接軌。而近幾年，新冠病毒的肆虐，導致世界各地的交流逐漸趨緩，但《慧眼看天下》的主持人黃寶慧，卻憑藉著全英文獨家專訪，縮短臺灣與世界的距離。

在眾多國際政要接受主持人的全英文專訪中，不乏大家熟知卻極少能進行專訪的名人，如節目中不只邀請到前任日本首相，安倍晉三的特別顧問谷口智彥教授(Tomohiko Taniguchi)，探討東京奧運舉辦事宜，獨家證實日本進入首次緊急事態，英國前上議院議長德蘇莎女爵(Baroness D'Souza)、英國智庫艾倫門多薩(Dr.Alan Mendoza)，以及美國現任副總統賀錦麗的閨蜜、加州財政部長馬世雲，都曾先後接受節目獨家越洋採訪，透過零距離的語言溝通、訪問，讓臺灣撬開國際交流大門，與全球接軌。

而作為全臺唯一全英文連線各國政要的平台，ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，也曾在節目中專訪大馬前總理馬哈迪、大馬前副首相安華，歐美國家資深國會議員，這次獨家訪問到英國鷹派大將史密斯爵士，主持人黃寶慧也不忘扮演臺灣與國際組織、政要之間的橋樑，趁機邀請史密斯爵士訪臺，為臺灣爭取國際參與的權利。



▲主持人黃寶慧訪問國際政要有翻譯人員現場待命，力求訪問全程完美進行。（圖／慧眼看天下）

遭列陸制裁名單 英保守黨元老:是榮譽勳章

史密斯爵士也是IPAC的共同主席。為了因應近年中國大陸崛起對世界所帶來的壓力，來自歐洲、非洲及印太地區的20個國家、200多名國會議員及政要，在去年六月組成「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」。希望透過國際間的合作，維護國際原則下的秩序，並捍衛人權。史密斯爵士表示，IPAC希望透過向中國大陸施加壓力以改變他們的行為，或至少提醒全世界更加注意中國大陸所帶來的危險。而當主持人問到台灣未來有沒有機會參加IPAC，史密斯爵士則表示，「目前我們已經有20個國家，但我們不排除臺灣，那是肯定的。現在，我們正在尋求確保有了許多其他國家，這也許會對臺灣有更大的幫助，讓更多的國家參與IPAC，之後再考慮臺灣。但如我所說，我已經在倫敦見過臺灣的代表，而且我認為歐洲的許多人也在做同樣的事情。所以我們關切且提出這些問題。當然，我們也希望盡可能的幫助臺灣。」

事實上，史密斯爵士的家族與中國大陸有著深遠的淵源。他的外曾祖父在19世紀中期到過遠東，之後還在中國大陸的福州定居並開設一間貿易公司，他的外婆也在當地出生，祖父還曾經受雇於孫中山先生並與國民黨政府一起合作，更見證了中華民國在那段時期的轉變。然而，隨著中國大陸的崛起，對外部邊界的野心日漸壯大，不少西方國家卻因為擔心與中國大陸之間的貿易聯繫，不敢出聲批評，對此他更表示「這種依賴會害了我們，我們需要結束這種情況」。



▲英國國會議員鄧肯史密斯接受ETtoday新聞雲《慧眼看天下》節目專訪時，拿出一個英國防疫期間缺貨的物資，分析國際局勢。（圖／慧眼看天下〉

史密斯爵士舉例，就像疫情剛剛爆發的時候，因為許多醫療物資都是在中國大陸生產的，英國當地就連醫師袍、口罩都無法取得，而臺灣目前難以取得疫苗的處境，就與西方國家曾面臨的情況非常類似，他特別拿出一罐裝有抗病毒藥物的塑膠瓶，指出「在去年初，確定這是一場大流行之後，英國無法獲得瓶子，因為它們在中國大陸製造，中國大陸為自己保留了這些瓶子。光是這小小的塑膠瓶，就說明我們變得有多依賴，多懶惰，而我們需要改變這種狀況。」

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。