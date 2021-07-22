公私協力防疫典範　台南北門南鯤鯓代天府及關廟山西宮作特色接種站

▲台南「北門南鯤鯓代天府」和「關廟山西宮」成為「特色施打站」，讓民眾接種疫苗時能走入宗教特色場域，安撫心靈補充防疫正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在兼顧疫苗施打量能和接種場所優質化的原則下，持續尋覓特色場域，22日宣布包括台南「北門南鯤鯓代天府」和「關廟山西宮」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入宗教特色場域。

日前由趙卿惠副市長率民政局長姜淋煌、衛生局長許以霖共同拜訪南鯤鯓代天府時，廟方表示願意將廟內長廊提供作為施打疫苗場地，共同為防疫工作盡一份心力，衞生局許局長評估後表示非常恰當，事後關廟山西宮亦表達同意成為疫苗「特色接種站」。

民政局長姜淋煌表示，非常感謝南鯤鯓代天府和關廟山西宮率台南市宗教團體之先，成為疫苗施打接種站。台南市行政區幅員遼闊，偏鄉地區尋求適合接種場所不易。由於台南為眾神之都，宗教文化底蘊深厚，具備許多文化歷史場域和特色宗教景點，希望能讓疫苗接種貼近民眾生活，透過神明護佑眾生之意涵，安撫民眾心靈，補充防疫正能量。

民政局表示，在全國第三級防疫警戒期間，公私協力共同防疫守護家園展現台南市優質宗教文化，亦請市民鄉親在疫情警戒期間共同遵守防疫規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

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