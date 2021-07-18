北市「1.8萬國小教職員」明起打疫苗　只有4天無須預約

▲國小教職員明起4天將在花博接種站施打。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台北市教育局今（18日）宣布，繼幼兒園、兒童課後照顧中心及特殊教育學校教職員工已安排施打疫苗，將在明天起安排國民小學教職員工（含特教助理員及附設幼兒園教師助理員）、實驗教育團體機構教職員工、外僑學校教職員工，以及前開類別外縣市教師選擇於本市施打者，施打採分時段、分流方式進行施打。

教育局說明，此階段於7月19日下午1點至5點，及7月20日、7月21日、7月22日，3天的上午8點至下午5點（中午12至下午1點休息）在花博大型接種站開始施打，採分區、分時段、分流方式至花博接種站施打疫苗，將由學校（團體機構）通知名冊內的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定場域，經核對確認後即可施打，無須另外預約。

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教育局統計，本階段施打疫苗共計18,241劑，施打對象為國民小學教職員工（含特教助理員及幼兒園教師助理員）16,420人、實驗教育團體機構教職員工467人、外僑學校教職員工1,271人，及合作式中途班教職員工6人，並由市立聯合醫院團隊支援醫護人員協助前述人員施打疫苗。此外，特殊教育學校尚餘77人未施打，也將併同在此階段進行疫苗接種。