避免混打有撇步！31萬人預約　彰化首創「生日密碼」分流

▲彰化縣衛生局採用生日月份分流機制。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連續4天零確診，縣長王惠美15日在防疫記者會上指出，目前65歲以上長者接種率已經達到63.20%，70-80歲的年齡層更是超過7成，預約登記施打疫苗有315,006人，彰化縣在大型快打站首創「生日月份」分流機制，以疏散人流。

外縣市有出現接種第二劑疫苗混打現象，衛生局長葉彥伯指出，一定要造名冊施打，若只看健保卡上的標籤，有可能會脫落，也建議下載中央預防接種離線版，就不會有這種情況發生。

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據衛生局統計截至昨天7月14日，彰化縣意願登記施打疫苗人數有315,006人，選擇AZ或莫德納疫苗有128,213人，佔41%，只選擇莫德納疫苗186,793人，佔59%。

王惠美表示，從明日起預估將有6萬人施打疫苗，由於醫院及快打站每小時預約人數眾多，彰化縣接種站也採用新的分流機制，生日分流機制，請依照出生月份配合分流，以免久候，請鄉親就近施打、區分時段、避免群聚。

葉彥伯指出，目前在大型的接種站，1個上午最高可接種700人，1小時大約有200人施打，依照經驗民眾會提前到場，這樣就會造成人流無法管況的現象。

葉彥伯進一步指出，生日分流，提醒大家記得，如果是1-3月生日的民眾，請在預約時段的10-20分到，4-6月在預約時段的20-30分到，另外，在7-9月在預約時段的30-40分到，10-12月在預約時段的40-50分到，也就是在上半年度出生的，就在前半小時到，在下半年度出生的，則是後半小時到，這樣依生日來分流，大家都不用花太多時間等待，也避免擁擠造成群聚。

▲彰化7月15日零確診。（圖／彰化縣政府提供）

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