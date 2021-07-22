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烟花進逼！電商火速推「防颱專區」　防災備品整理一次看

東森購物網「防颱專區」（圖／東森購物提供）

▲嚴防烟花颱風帶來的強風豪雨，東森購物網火速成立「防颱專區」，讓民眾能即時做好防災準備。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中度颱風烟花在台灣東方海面滯留，路徑雖往北偏移，直撲北台灣機率大減，但明（7/23）起距離台灣最近，北部民眾仍須留意強風豪雨，並提前做好防颱準備。6大網購平台即日起陸續成立防颱專區，集結防颱防災所需物品供選購，尤其是疫情期間不用外出，也能即時做好防災應變措施。

東森購物網成立「防颱專區」，主要集結民生用品食物、飲用水、防颱修繕、停電用品、保護門窗、清潔消毒、緊急避難包等防颱所需物品之外，颱風來襲要慎防豪大雨，居家除濕防潮、除霉也是一大重點，活動專區也蒐羅相關商品，方便民眾一次購足。

PChome 24h購物設置「國家防颱專區」提供生活物資補給、防颱緊急備援、環境修繕及清潔工具等品類一站購足，尤以「食品、備用電源、避難包」並列3大人氣防災備品，推薦像是「金德恩24HR急救防災避難包」配備警報器、哨子、萬用瑞士刀、保暖毯、雨衣、耐磨手套等六合一工具，適合家庭常備；「美國QUICK DAM室內堵漏組」可強力吸水、防漏，適用室內各種漏水問題，亦為防颱必備單品。

PChome 24h購物防颱專區（圖／PChome 24h購物提供）

▲金德恩24HR急救防災避難包，配備六合一工具，適合家庭常備使用。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心因防颱需求帶動「雨衣」關鍵字熱搜暴增3倍、「雨鞋」關鍵字搜尋量翻倍漲，儲水桶、沙包、生鮮、泡麵等也出現採購需求，平台火速成立「颱風來襲」專區，精選雨具、泡麵乾糧、瓶裝水、手電筒等防颱必備商品，Yahoo奇摩超級商城店家也推出雨傘限時折扣任選兩件88折優惠，助攻消費者備戰防颱。

樂天市場觀察，近兩日「防水沙包」、「防水套」以及「冷凍食品」搜尋次數和訂單數與上個月相比，增加約2成，防颱防災必備的手電筒、照明燈、儲電設備等，也有微幅成長。平台即日起網羅防颱必備糧食與防災用品，包括環保高科技防水沙包、三頭多向照明強光手電筒、60000毫安培超大容量的應急行動電源等，讓消費者安心在家不斷糧、不斷電。

博客來防颱專區（圖／博客來提供）

▲博客來主打4大專區因應不同防颱需求。（圖／博客來提供）

博客來主打防災規劃、出門對策、乾爽除濕神器、儲備糧食4大專區，提供如緊急電力/照明、除濕機、烘鞋機、後視鏡防雨模、高科技雨刷等，免出門就能做好防潮防災各方面的應對措施。momo購物網集結眾多防颱必備商品推出「防颱特輯專區」，並從站上銷售觀察到雨具、照明及充電設備、米麵罐頭飲品為防颱3大熱銷品類。

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