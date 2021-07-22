瘋狗浪現身！北台灣沿海「浪高破5米」　3縣市刮9級強陣風

▲各地沿海有8-10級強陣風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風烟花持續靠近台灣，中央氣象局表示，各地沿海風浪增強，北部海面浪高已超過5米，台中、雲林、彰化則出現9級強陣風。而颱風環流造成的對流雲系移入，將為北台灣帶來一陣一陣的驟雨，中南部則是入夜後雨勢會更明顯。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風移動速度緩慢，各地沿海風浪增強，北部海面、馬祖浪高超過5米，宜蘭、花蓮、蘭嶼浪高4米，中南部也有2到3米浪高。而各地沿海都有8到10級強陣風，西南部沿海浪大，澎湖、台中、雲林、彰化都有9級強陣風。

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▲颱風持續靠近台灣。（圖／氣象局）

而颱風外圍環流對流雲系逐漸移入，北台灣斷斷續續有陣雨，類似降雨型態還會持續一整天，中南部白天降雨時間較少，但入夜後對流雲系將南移，中南部降雨時間拉長、雨勢更為明顯。

北台灣位處迎風面，降雨情形將最為明顯，從昨日0點到今日下午2點台中以北、東北部雨量多，新竹山區累積雨量達269毫米、苗栗208毫米，北部山區將持續有豪雨，中部以北、東北部則有大雨或局部豪雨。

▲▼降雨回波移入，北台灣持續有雨，中南部入夜雨勢越明顯。（圖／氣象局）



由於大環境導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，明日才會加速往西北移動，暴風圈可能接觸到台灣陸地邊緣，但若路徑偏東的話，就不見得會觸陸，而今日發布陸警機率較低，明日是否發布須視颱風往西北移動的角度評估。

颱風預計將於周日遠離，屆時大低壓帶環流北移，台灣位於低壓帶南側位置，受西南風帶來的水氣影響，中南部周日後天氣不穩定，降雨機率提高，至於西南風強度、是否導引西南氣流則都仍需觀察。