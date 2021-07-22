中颱「烟花」轉向北北西　雲林天氣穩定接種站暫照常運作

▲，雲林縣政府今天表示，23、24日疫苗施打暫時仍依原計畫進行，但會視颱風路徑與天氣變化進行調整，也請施打民眾特別留意安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中度颱風「烟花」今（22）日14時的中心位置在臺北的東南東方約 470 公里之海面上，以每小時7公里速度，向西北轉北北西進行，對雲林縣直接影響變小，雲林縣政府今天表示，23、24日疫苗施打暫時仍依原計畫進行，但會視颱風路徑與天氣變化進行調整，也請施打民眾特別留意安全。

雲林縣衛生局指出，中央公費疫苗登記平台第3輪將從23日開始施打，雲林有超過11.4萬人，另全縣9000多名高中以下教職員疫苗注射，23、24日2天在縣內6大快打站接種，就目前氣象局資料，烟花颱風對雲林直接影響應不會太大，各接種站會照常運作。

衛生局說明，雲林縣截至昨天為止，總接種人數15萬3702人，疫苗使用率91.33%，18歲以上人口疫苗接種人口涵蓋率25.93%，全人口涵蓋率22.34%。原則上各接種站作業配合中央宣布停班停課標準，並會視風雨情況做滾動式調整，如因停班停課取消接種作業，已經預約民眾將依疫情指揮中心公布處理。

▲中度颱風「烟花」今（22）日14時的中心位置在臺北的東南東方約 470 公里之海面上，以每小時7公里速度，向西北轉北北西進行，對雲林縣直接影響變小。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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