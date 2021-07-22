陸軍工兵群超前部署防颱　海陸兩棲突擊車進駐災害潛勢區待命

▲烟花颱風緩緩逼近，陸軍52工兵群進行災防整備。（圖／取自國防部發言人臉書）



記者林銘翰／台北報導

中度颱風烟花預計23日、24日影響台灣，陸軍52工兵群進行災防整備，檢整各式機具，可即時馳援。此外，國軍第三作戰區蘭陽災防區也完成預置兵力部署，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車清晨已進駐蘇澳鎮公所待命，秉持「超前部署、即時防救」的原則與地方民眾共同守護家園。

國防部22日下午以「烟花颱風緩緩逼近！國軍防颱整備，超前部署從不止息！」為題在臉書發文表示，因應烟花颱風可能帶來的影響，陸軍52工兵群進行災防整備、檢整各式機具，當災害來臨時可即時馳援，確保民眾生命財產安全。

國防部指出，52工兵群日前完成鯉魚潭及日月潭水庫清淤，以及中部地區污水淨化任務，面對颱風來襲，全體官兵立即展現高效率的戰力與動員能力，完善災防整備工作，將可能產生的災損降至最低，同時驗證部隊防救災能量，發揮「苦民所苦，急民所急」精神，共同守護家園。

▲AAV7兩棲突擊車以板運方式運至蘇澳鎮公所。（圖／國防部提供）



此外，國軍第三作戰區蘭陽災防區為強化災防效能，也在22日上午完成預置兵力部署，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車清晨也已經進駐蘇澳鎮公所待命，官兵們嚴陣以待，秉持著「超前部署、即時防救」的原則與地方民眾共同守護家園。

蘭陽災防區表示，預置兵力除人員外，機具部分則有多功能工兵車、傾卸車及M字型偵察突擊舟等多項工兵機具，分別進駐大同、南澳及蘇澳等災害潛勢區鄉鎮，AAV7兩棲突擊車也板運至蘇澳鎮公所待命救災。

其中，蘇支部及特戰小組組成的預置部隊，為確保人員交通安全，也以鐵運方式前推至南澳高中待命。

蘭陽災防區強調，針對可能發生強風強雨、坍方落石及低窪淹水的地區，上午前都將完成機具、兵力派遣及建立災蒐情報網，以充實救援能量，協助各鄉鎮災防整備工作，達成守護家園使命。

▼官兵們完成M字型偵察突擊舟充氣與部署。（圖／國防部提供）



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