北水處籲民眾「先儲水備用」　恐烟花颱風來襲原水濁度飆高

▲烟花發布海上颱風警報。（圖／氣象局）



記者杜冠霖／台北報導

中央氣象局21日晚間8時30分針對6號中颱「烟花」發布海上颱風警報，預估將帶來豐沛雨量。台北自來水事業處也同步提醒，「烟花」帶來豪大雨恐導致河川原水濁度飆高影響用水，建議民眾水池水塔儲滿備用並節約用水。

水處指出，「烟花」颱風預計本月21日開始影響臺灣，恐帶來豪大雨，導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備可少一分的不便。

水處表示，颱風期間自來水相關訊息，請至北水處官網，或撥打24小時客服專線02-87335678查詢。

北市水利工程處也發布，依據最新烟花颱風預測侵台路徑對北市影響時間，北市河川疏散門可能於23日（五）可能進行關閉，有關原訂22日上午實施的河川區車輛「只出不進」管制措施，修正延後至今晚20時啟動。

水利處進一步表示，同時間會開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放；已停放於河川區內的車輛，則須儘早駛離，到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰2400元；而如果是疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，則將視車型開罰車主2650-5900元的罰緩。

為預防災情，北市府也宣布自今晚20時起，開放中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費。

北市交通局指出，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域、顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局指出，未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，北市交通局將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。