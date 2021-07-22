快訊／CITYLINK松山店22日停業理由曝　3樓無印良品員工確診

▲Citylink松山店22日停業一日，台北市政府22日證實，3樓無印良品員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

Citylink松山店21日宣布，22日1至2樓自主停業1日，3樓則是停業到24日，停業期間將進行內部清消。台北市衛生局原表示，是因基隆個案案15540曾去松山車站2樓Uniqlo逛街，所以要求Citylink松山店於21日停業一天；隨後發現日期與Citylink松山店公告時間兜不上，經查確定，Citylink松山店22日停業原因為3樓無印良品員工確診。

Citylink松山店21日在臉書專業發文表示，為配合政府防疫政策，Citylink松山壹號店於22日1樓至2樓自主停業一日，22日至24日3樓自主停業3天，停業期間將進行內部清消，為員工及顧客的安全把關。

面對外界擔心，Citylink松山店是否有櫃位人員確診？台北市衛生局22日上午原本回覆，是因為日前的基隆確診個案案15540曾經到松山車站2樓Uniqlo逛街，所以Citylink松山壹號店於21日停業一天，全館消毒完成，2樓Uniqlo停業3天，2樓Uniqlo 10人及百貨商場營業人員12人，共22人採檢全數陰性。

事隔不到一小時，台北市衛生局緊急改口稱，21日晚間接獲Citylink松山壹號店樓管通報，3樓無印良品員工確診，22日剛收到桃園市疫調資料，個案為桃園市個案案15609，案15609於20日上班時，接獲桃園市衛生局通知為案15504接觸者，因此當日坐防疫計程車至醫院檢查，21日確診住院。

台北市衛生局指出，21日已經再度通知Citylink松山店，22日一樓至三樓停業1天，確診員工所在的3樓則停業3天，並請店長協助接觸者員工造冊，已安排22日上午10時至現場實地勘察，後續將進行接觸者匡列及安排精準採檢。