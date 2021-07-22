　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護國罩？烟花慢動作「開始轉彎」了　暴風圈緊黏全台噴豪大雨

▲▼烟花颱風，海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲烟花颱風接近滯留在台灣東南東方約530公里海面上。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局21日深夜11時30分，針對6號中度颱風「烟花」（In-Fa）發布第二報海上警報，烟花目前仍接近滯留在台北東南東方約530公里海面上，再度減速以時速6公里速度，非常緩慢地向西轉西北西移動，逐漸轉彎。預報中心課長林秉煜表示，烟花暴風圈逐漸向東半部海面接近，對東北部海面及東南部海面構成威脅。

林秉煜指出，受颱風外圍環流影響，21日開始出現降雨，集中在雙北、新竹累積雨量都有到60毫米以上，之後烟花將帶來明顯水氣，北台灣地區影響最劇，環流將由北到南、東北到西南降雨，平地也會有雨；隨著颱風接近，23、24日（周五、六）時轉往西北方向，轉吹偏北、西北風，北部山區降雨明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼中度颱風烟花結構漸強，暴風圈擴大至200km。（圖／翻攝NOAA）

▲▼烟花颱風，海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼第二報海上警報，烟花逐漸向北轉彎。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花颱風，海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼烟花颱風，海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

目前氣象局已經針對苗栗以北8縣市發布大雨特報，預估22日下雨更明顯，越晚越明顯，北部將有局部大雨發生機率，中南部及東部則受影響較小，但也有局部短暫陣雨或雷雨；到了23、24日中部以北、宜蘭地區及南部山區，都會有豪大雨發生機率。

另外，因適逢大潮，加上下雨明顯，氣象局提醒，漲潮導致雨水排水不易，低窪沿海地區慎防積淹水，針對烟花未來路徑走向還有不確定性，請持續留意最新天氣資訊。由於颱風接近過程中，馬祖、恆春半島、北部、東半部已經有長浪發生，基隆北海岸已經觀測到3.5米浪高，受颱風影響，風浪增強，西半部、宜花、金馬澎沿海將出現8至10級強陣風。

氣象局觀測，烟花颱風21日深夜11時強度維持，近中心最大風速維持每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。未來將持續往西緩慢前進，預計22日逐漸接近琉球南方海面，23、24日影響臺灣，其中以北台灣最為明顯，之後朝福建、浙江一帶登陸。

▼烟花颱風將為北台灣帶來紫爆降雨。

▲▼烟花颱風，海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

ET快訊
快訊／CITYLINK松山店 宣布7／22閉門清消！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／驚傳櫃檯員工確診！CITYLINK松山店突宣布：22日閉門清消

護國罩？烟花慢動作「開始轉彎」了　暴風圈緊黏全台噴豪大雨

高雄IKEA明復業！女經理返馬國採檢陽性　225人PCR結果出爐

快訊／烟花卡住巨眼盯台灣！「大雨彈」夜襲6縣市　明大潮預警

烟花颱風海警！公路總局列「7大重點路段」可能實施管制

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　95%攤商已接種疫苗

非雙北保母、攤商盼打疫苗　陳時中：先看系統運作「有疫情會支援」

「黑洞烟花」變壯暴風圈200km！90°甩尾路徑再變　超猛豪雨↑炸2天

林口三井、高雄IKEA採檢全陰性　7／22恢復開店

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝　北中南東風雨時程出爐

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

迪麗熱巴「清純校服→絕美婚紗」女追男求愛　楊洋落淚...背後擁抱她：該怎麼挽回妳...

快訊／驚傳櫃檯員工確診！CITYLINK松山店突宣布：22日閉門清消

護國罩？烟花慢動作「開始轉彎」了　暴風圈緊黏全台噴豪大雨

高雄IKEA明復業！女經理返馬國採檢陽性　225人PCR結果出爐

快訊／烟花卡住巨眼盯台灣！「大雨彈」夜襲6縣市　明大潮預警

烟花颱風海警！公路總局列「7大重點路段」可能實施管制

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　95%攤商已接種疫苗

非雙北保母、攤商盼打疫苗　陳時中：先看系統運作「有疫情會支援」

「黑洞烟花」變壯暴風圈200km！90°甩尾路徑再變　超猛豪雨↑炸2天

林口三井、高雄IKEA採檢全陰性　7／22恢復開店

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝　北中南東風雨時程出爐

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

中信加盟T1職籃首名洋將曝光　克拉克「超強火力」中選

19歲噁男強上母馬「人獸交」！變態行徑全都錄…飼主：他很熟練

陳業鑫／烟花來襲！居家工作有颱風假嗎？薪水要發嗎？

鄭敬淏大熱天「穿羽絨外套遛狗」被當瘋子！　驚動警察上門…親吐事件始末笑翻網

美副國務卿「台美加強政經關係」　對中國懷戒心

41歲廣末涼子脫了！　2大原因「解放超巨兇器」甩掉清純被讚爆

悲情書僮冠軍夢碎　布克：面對傷痛我將更出色

王維中出馬戰統一　強碰6連勝洋投布雷克

大鶴載妹妹「聊太開心分神」摔車！被送上救護車…向醫護愧疚道歉

美國裝修達人高效率補牆壁坑洞 神器滑過秒變平！網讚：好療癒

生活熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

烟花更壯90度甩尾　豪雨猛炸2天

一張圖看「打得到疫苗嗎」　覆蓋率將破6成

即／烟花卡住了！大雨彈夜襲6縣市

疫苗覆蓋率近24%衝超快？　網揭1關鍵笑了

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

烟花90度大轉彎！風雨最強時間曝

桃園個案全是特殊交友圈　旅館開趴…同事家人被波及

高雄IKEA匡列225人　PCR結果出爐

美女醫自爆「常去汽車旅館」...理由曝光

更多熱門

相關新聞

即／烟花卡住了！大雨彈夜襲6縣市

即／烟花卡住了！大雨彈夜襲6縣市

中度颱風「烟花」向台灣襲來，路徑詭譎多變，中央氣象局觀測，烟花目前又再度減速，接近滯留在台北東方約370公里海面上，但受其外圍環流影響，入夜至22日（周四）基隆北海岸、新竹以北及宜蘭山區有局部大雨發生機率，晚間9時20分已經針對北北基桃竹宜等6縣市發布大雨特報。預估烟花將於23至24日（周五至六）最接近台灣，目前已經發布海警，也不排除22日發布陸警的可能性。

烟花海警　7重點路段可能實施管制

烟花海警　7重點路段可能實施管制

烟花更壯90度甩尾　豪雨猛炸2天

烟花更壯90度甩尾　豪雨猛炸2天

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

Live／烟花第一發！海上警報發佈

Live／烟花第一發！海上警報發佈

關鍵字：

氣象氣象雲烟花颱風颱風豪雨特報烟花林秉煜大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面