護國罩？烟花慢動作「開始轉彎」了　暴風圈緊黏全台噴豪大雨

▲烟花颱風接近滯留在台灣東南東方約530公里海面上。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局21日深夜11時30分，針對6號中度颱風「烟花」（In-Fa）發布第二報海上警報，烟花目前仍接近滯留在台北東南東方約530公里海面上，再度減速以時速6公里速度，非常緩慢地向西轉西北西移動，逐漸轉彎。預報中心課長林秉煜表示，烟花暴風圈逐漸向東半部海面接近，對東北部海面及東南部海面構成威脅。

林秉煜指出，受颱風外圍環流影響，21日開始出現降雨，集中在雙北、新竹累積雨量都有到60毫米以上，之後烟花將帶來明顯水氣，北台灣地區影響最劇，環流將由北到南、東北到西南降雨，平地也會有雨；隨著颱風接近，23、24日（周五、六）時轉往西北方向，轉吹偏北、西北風，北部山區降雨明顯。

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▼中度颱風烟花結構漸強，暴風圈擴大至200km。（圖／翻攝NOAA）



▼第二報海上警報，烟花逐漸向北轉彎。（圖／中央氣象局）



目前氣象局已經針對苗栗以北8縣市發布大雨特報，預估22日下雨更明顯，越晚越明顯，北部將有局部大雨發生機率，中南部及東部則受影響較小，但也有局部短暫陣雨或雷雨；到了23、24日中部以北、宜蘭地區及南部山區，都會有豪大雨發生機率。

另外，因適逢大潮，加上下雨明顯，氣象局提醒，漲潮導致雨水排水不易，低窪沿海地區慎防積淹水，針對烟花未來路徑走向還有不確定性，請持續留意最新天氣資訊。由於颱風接近過程中，馬祖、恆春半島、北部、東半部已經有長浪發生，基隆北海岸已經觀測到3.5米浪高，受颱風影響，風浪增強，西半部、宜花、金馬澎沿海將出現8至10級強陣風。

氣象局觀測，烟花颱風21日深夜11時強度維持，近中心最大風速維持每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。未來將持續往西緩慢前進，預計22日逐漸接近琉球南方海面，23、24日影響臺灣，其中以北台灣最為明顯，之後朝福建、浙江一帶登陸。

▼烟花颱風將為北台灣帶來紫爆降雨。

