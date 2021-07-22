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烟花颱風來襲　北市明晚8點起「這五區」開放紅黃線停車

▲▼0721煙花颱風水門未關閉。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市府自7月22日晚間8時起，開放中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／台北報導

烟花颱風即將襲台，預估將帶來豐沛雨量。為預防災情，北市府自7月22日晚間8時起，開放中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費。

北市交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

開放停車範圍：
一、松山區
（一）濱江街（大佳國小以東）。
（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。
（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。
（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區
（一）中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。
（二）承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門（華中疏散門））（不含）】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街） （僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

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