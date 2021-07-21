快訊／烟花卡住巨眼盯台灣！「大雨彈」夜襲6縣市　明大潮預警

記者許力方／台北報導

中度颱風「烟花」向台灣襲來，路徑詭譎多變，中央氣象局觀測，烟花目前又再度減速，接近滯留在台北東南東方約540公里海面上，但受其外圍環流影響，入夜至22日（周四）基隆北海岸、新竹以北及宜蘭山區有局部大雨發生機率，晚間9時20分已經針對北北基桃竹宜等6縣市發布大雨特報。預估烟花將於23至24日（周五至六）最接近台灣，目前已經發布海警，也不排除22日發布陸警的可能性。

▲烟花外圍環流影響，雨越晚越強。（圖／記者呂佳賢攝）



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氣象局表示，烟花預計22至24日將明顯影響中部以北、東北部地區、南部山區，整體影響時間長，尤其北台灣累積雨量大，短期內颱風將緩慢朝西南西方前進，以路徑預估，將不排除22日發佈陸上警報的可能性。因為烟花移動慢、北部山區累積雨量較大，22日起恰逢大潮，將增加排水困難度。

氣象局表示，烟花最新預報路徑持續北修，將於23日開始接近90度大轉彎，經過北部海面，將為北部、東北部地區，和南部山區明顯雨勢，因為颱風移動慢、影響時間長，將於22日持續到24日3天，等到颱風遠離後，西南風仍帶來水氣，之後中南部則要注意雨勢。

▼烟花開眼後持續增強，暴風圈已擴大至200km。（圖／翻攝NOAA）



▼烟花接近滯留在台灣旁邊，大雨夜襲。（圖／中央氣象局）



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