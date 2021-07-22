柯文哲探詢3採購管道　舉債80億買疫苗對抗印度變種病毒

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前接受節目專訪，透露要舉債80億元幫台北市民買第三劑疫苗，要靠mRNA疫苗對抗印度變種病毒。外傳台北市政府正在探詢3種採購疫苗管道，包括由台北市副市長蔡炳坤牽線中部大醫院、前民眾黨中央委員周鐘麒媒合買Novavax疫苗，以及北市衛生局透過國內具有規模藥廠購買台灣現有疫苗等。

柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人於17日召開內部會議，討論採購第三劑疫苗一事，並接受節目《台灣啟示錄》專訪，該節目於18日播出。黃珊珊於會議中提及，就算舉債都要幫市民買疫苗，而柯文哲則表示，如果要買第三劑疫苗，原則上要購買mRNA疫苗，因為買第三劑的真正理由是為了對付變種病毒。

台北市政府早在6月就被爆出，有探詢過盛弘醫藥公司，而敏盛集團執行長楊弘仁則與民眾黨關係匪淺，但最後考量兩岸與國內政治局勢，最終並未加入。

外傳柯陣營近期在探詢3種採購疫苗管道，分別為由蔡炳坤牽線中部大醫院採購，但疫苗種類尚未確定、周鐘麒媒合買Novavax疫苗，且為淡化政治色彩，有意找新北市政府一起合作，以及由衛生局透過國內具有規模的藥廠採購現有疫苗。

對此，蔡炳坤並未否認，僅說市府內部有諸多討論，擔心國內現有疫苗以國外捐贈為大宗，所以要做一些準備，若有消息會對外公布；台北市政府發言人陳智菡22日則表示，無法證實此事，不過台北市政府已經討論一段時間，也正在討論當中。