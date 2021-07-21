桃園市議會臨時會表決通過變更議程　26日進行防疫專案報告

▲變更議程案朝野無共識，議長邱奕勝裁示表決。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情漸趨穩定，桃園市議會21日召開第15次臨時會復會。國民黨團提出變更議程動議，要求在臨時會最後一天的7月26日，增加市政府防疫專案報告，民進黨議員以防颱、防疫為由反對，經表決國民黨團以22票比20票通過這項變更議程案。議長邱奕勝在開議時，要求市府落實紓困工作，莫忘世上苦人多！

▲國民黨市議員徐玉樹動議變更議程。（圖／市議會提供）



原定5月中旬召開的桃園市議會第15次臨時會，因疫情嚴峻實施三級警戒而延會，最近因疫情趨緩，經黨團協商復會。國民黨團執行長、市議員徐玉樹接著表示，有鑑於疫情發展及疫苗施打問題，市民有需要了解市府各項作為，他動議臨時會變更議程，增加市政府防疫專案報告，主席邱奕勝裁示將7月26日原分組審查三讀議案及一般議案的議程，更改為市府防疫專案報告。

▲國民黨籍市議員舒翠玲聲援徐玉樹議員提出增加防疫專案報告的主張。（圖／市議會提供）

但徐玉樹的變更議程動議遭到民進黨議員蔡永芳反對，他表示，颱風即將來襲，市府除了準備防颱還要兼顧防疫工作，屆時恐將忙得一團亂，他認為應該以防疫及防颱為優先，反對變更議程。

國民黨籍市議員舒翠玲聲援徐玉樹的主張，市府防疫工作工作量大，她擔心在防疫過程出現疏漏，加上真正的民意心聲無法被聽到，因此，有需要召開專案會議，檢討疫苗數量不夠及紓困不足等各項問題。由於朝野意見不一，無法獲得共識，議長邱奕勝裁示由大會表決，結果贊成變更議程議員共22人，反對變更為20人，通過了由徐玉樹動議的變更議程案，屆時包括鄭市長、市府所有局處及3個事業單位主管都要出席防疫專案報告。

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