支持臨時會修公投法表決卻棄權　時代力量黨團說明原因

▲立法院舉行全院委員談話會，國民黨團提案召開臨時會遭否決。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院7日召開全院談話會，處理國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，最終遭民進黨團以人數優勢否決，時代力量3名立委則選擇棄權。對此，時代力量黨團說明，時力黨團版的《公民投票法》未被納入臨時會議程，因此才會以不投票的方式表達立場。

新冠肺炎疫情延燒，中選會宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。國民黨團日前提案，要求立法院自7日起召開臨時會，修改《公民投票法》納入不在籍投票。

立法院7日上午舉行全院委員會，民進黨團挾持人數優勢，在出席的101人當中，以39票贊成、59票反對、3票棄權的票數，正式否決此項提案。其中，時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華等3人未投票選擇棄權。

▲時代力量黨團幹事長王婉諭、總召邱顯智（由左至右）。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，時代力量黨團表示，時力黨團在會前記者會已經講得很清楚，立場上就是支持召開臨時會，處理《公民投票法》移轉投票、紓困孤兒，以及修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》處理承租人的租屋問題。

時代力量黨團說明，今天排進院會的表決事項，是國民黨團所提出的臨時會議程，而且直到表決前，議程上也只有「要不要審查中國國民黨團版公投法」，時代力量黨團版的《公民投票法》也未被納入。

時代力量黨團認為，目前重點應該放在移轉投票，對於是否要現在就推動通訊投票，時力黨團也有所疑慮。此外，時代力量黨團主張要一併處理的紓困孤兒及疫情期間租屋問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。

時代力量黨團表示，時力黨團先前有和台灣民眾黨團一同向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時代力量黨團的上述主張及法案，但最後遭到國民黨團拒絕。

時代力量黨團強調，在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，時力黨團選擇以不投票、但在議場內舉牌呼籲的方式來表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。

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