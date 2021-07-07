國民黨提加開臨時會修法納「不在籍投票」　民進黨挾人數優勢59票否決

▲國民黨團提案召開臨時會遭否決，國民黨立委舉牌抗議。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨立法院黨團日前提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，不過民進黨團則主張另立專法審議，而不是以短短3天的臨時會來解決爭議30年的「不在籍投票」制度。對此，立法院7日召開全院委員會，民進黨團在人數優勢下，經表決以39票贊成、59票反對的票數否決。

新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。游錫堃10日召集朝野黨團協商，由於朝野黨團無法取得共識，全案留待7日舉行全院談話會處理。

立法院7日召開全院談話會，在朝野黨團要求記名表決的狀況下，民進黨團狹持人數優勢，在出席的101人當中，以39票贊成、59票反對、3票棄權的票數，正式否決此項提案。

游錫堃稍早受訪時表示，站在國會行政的立場，議長要保持中立，所以不方便表達意見，但是立法院是合議制，各黨團有不同的意見都是好事，多元的社會本來就有多元的思考，各種不同的意見提出來後，要再透過合議制討論。

游錫堃認為，「不在籍投票應該是大部分的人比較沒有意見」，只是大家都知道台灣的國際地位特殊，「有我們的鄰居一直要來侵犯、侵略我們」，所以有關於通訊投票，尤其是境外的通訊投票一定要非常小心。

此外，柯建銘6日晚間也在臉書表示，其實在疫情期間，少政治計算、多朝野合作，共同防疫的主旋律下，被看穿時實難登大雅之堂，可斷言這絕對是「最臨時的臨時會」。

柯建銘強調，民進黨團贊成不在籍投票的「移轉投票」，因工作地、就學方便就近之實體投票，並且訂立「全國性公民不在籍投票法」專法，在下個會期召開公聽會、委員會好好審查討論。

▼國民黨團抗議加開臨時會提案修公投法被否決。（圖／記者屠惠剛攝）

▼ 時代力量主張增訂「移轉投票」的不在籍投票制度。（圖／記者屠惠剛攝）

▼立法院長游錫堃今召開全院談話會討論是否加開臨時會來增修公投法的不在籍投票。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人也看了這些新聞...

►環南市場爆41人確診！封場3天消毒、下周持「PCR陰性證明」才可入場

►環南市場41確診 柯文哲「廣篩找黑數」：搬運工、捆工都抓來篩

►林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」 當場遭自治會長怒嗆從未關心