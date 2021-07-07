游錫堃：台灣國際地位特殊　境外通訊投票要非常小心

記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨立法院黨團日前提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，立法院長游錫堃7日表示，不在籍投票大部分的人比較沒有意見，只是台灣的國際地位特殊，「有鄰居一直要來侵犯、侵略我們」，所以通訊投票一定要非常小心。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票，國民黨團隨即提案召開臨時會修正《公民投票法》。對此，游錫堃10日召集朝野黨團協商，由於朝野黨團無法取得共識，全案留待7日舉行全院談話會處理。

立法院7日召開全院談話會，游錫堃會前受訪時表示，站在國會行政的立場，議長要保持中立，所以不方便表達意見，但是立法院是合議制，各黨團有不同的意見都是好事，多元的社會本來就有多元的思考，各種不同的意見提出來後，要再透過合議制討論。

此外，被問及是否支持不在籍投票時，游錫堃僅說，「我還是不方便現在表達意見，等到那邊開完會要表達再來表達」。

游錫堃認為，「不在籍投票應該是大部分的人比較沒有意見」，只是大家都知道台灣的國際地位特殊，「有我們的鄰居一直要來侵犯、侵略我們」，所以有關於通訊投票，尤其是境外的通訊投票一定要非常小心。

至於此番說法是否意味「中國可能會介入台灣選舉」，游錫堃僅回應，「我沒有講誰」。

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