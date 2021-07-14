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疫情趨緩　桃園市議會7／20啟動臨時會！9／16召開定期會

▲桃園市議會720起臨時會復會

▲桃園市議會經黨團協商決議，臨時會和定期會召開日程。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情漸趨穩定，為避免排擠到桃園市議會第6次定期大會審查年度總預算案，桃園市議長邱奕勝14日表示，經黨團協商決議，7月20日起進行為期8天的第15次臨時會復會，8月27日至9月15日進行第16、17次臨時會日程後，於9月16起召開定期會迄11月24日，市議會目前已完成加裝桌上隔板等各項防疫措施。

▲桃園市議會720起臨時會復會

▲▼桃園市議長邱奕勝與黨團協商決議，臨時會和定期會召開日程。（圖／市議會提供）

▲桃園市議會720起臨時會復會

桃園市議會第5次定期大會是於5月20日閉會，因適值疫情嚴峻，全國實施三級防疫警戒管制，而暫停5月21日至28日的臨時會召開。隨著疫情趨緩，為善盡監督市政建設、為民發聲之責，議長邱奕勝經與市議會各黨團總召蘇家明、黃景熙、李家興召開程序委員會討論臨時會和定期會召開日程，7月20日起進行為期8天的第15次臨時會復會，會期中將進行市府提出的專案討論。

桃園市議會經黨團協商決議，確定下列議事程如下：
第2屆第15次臨時會復會議事日程：7/20-7/27日。
第2次第16.17次臨時會日程8/27-9/15日。
第2屆第6次定期會日程9/16-11/24日。
第2屆第18次臨時會日程11/25-12/3日。

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