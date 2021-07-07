快訊／民進黨否決臨時會　費鴻泰轟：他們怕被問到疫苗、紓困

▲國民黨團抗議臨時會被否決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團要求加開臨時會，修公投法納入「不在籍投票」，遭民進黨團多數否決。國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨阻擋臨時會的目的，就是怕這兩週談到疫苗、紓困的議題，他宣示，國民黨團下會期會主動排案，展現修法決心。

中選會日前宣布828公投延期至12月18日舉行，國民黨團提案，要求立法院自7日起至16日召開第二次臨時會，審議攸關「不在籍投票」的公民投票法部分條文修正草案。對此，立法院7日召開全院委員會，民進黨團在人數優勢下，經表決以39票贊成、59票反對的票數否決。

▲立法院全院委員談話會，臨時會提案表決遭否決，民進黨舉「多防疫 少政治」牌。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

費鴻泰痛批，攸關台灣民主進步，就是國民黨團要求召開臨時會的目的，兩年前民進黨立委張宏陸質詢中選會副主委陳朝建，談到不在籍投票，中選會承諾會適用在828的公投，此外，新加坡、韓國等很多國家可以，為什麼只有台灣不行？

「民進黨怕什麼？其實我知道今天他們要擋臨時會有一個重要目的，就是怕我們談到疫苗、紓困的事情。」費鴻泰表示，國民黨團提案很清楚，就是要利用休會期間完善公投法，公投法內還有很多相互矛盾的地方，而當時公投法修正就是民進黨搞出來的。

費鴻泰表示，很遺憾臨時會沒有開成，下會期國民黨團會主動排案，再來檢視民進黨的態度，「我們會展現決心。」