歷時近3年斥資1500萬　台中潭子簡易棒壘球場8月底完工

▲歷時近3年斥資1500萬元的台中潭子簡易棒壘球場，將在8月底前完工 。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員楊瓊瓔、市議員賴朝國聯手向教育部體育署及台中市政府運動局爭取經費，投入1500萬元在原有的聚興營區興建「潭子區簡易棒壘球場」，佔地約4.3萬平方公尺，目前進度約95%，預計8月底完工，未來將可提供愛好棒壘球的市民朋友更好的環境，彼此切磋「以球會友」。

楊瓊瓔、賴朝國21日邀請運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及潭子區慢速壘球委員會前往視察，搶先體驗全新設施。

李昱叡指出，運動署補助900萬元，市府再投入600萬元，總計1500萬元在潭子聯合辦公大樓及市警局後方，興建簡易棒壘球場等相關周邊設施，場內設施有跑道紅磚土、草皮，場外有照明燈具、無障礙廁所、AC路面、擋土牆等，等球場完工後，希望球員們「以球會友」，享受新球場帶來的便利與舒適。

賴朝國強調，潭子區運動公園內原本有簡易球場，但調整設置潭子國民運動中心後，棒壘球場地須覓地設置，這幾年來地方壘球隊沒球場可打，因此透過楊瓊瓔委員向國有財產署爭取土地無償撥用和運動署經費補助，讓潭子市民獲得完善棒壘球運動場地，增加運動空間。

楊瓊瓔表示，5年多來潭子區沒有棒壘球場可練習，2年半前擔任台中副市長期間，不斷和台中地檢署及國產署協調，才得以順利向國產署辦理無償撥用並施工，全新的簡易棒壘球場將在8月底前完工，歷未來可再追加設置球員休息區及觀眾席區，並配合周邊綠地景觀休憩設施，提供社區居民、學校球隊、民間團體有一運動休閒的好場地。

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