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楊瓊瓔爭取2億打通神岡3條小巷弄　回家不用再繞一大圈

▲▼楊瓊瓔爭取2億打通神岡3條小巷弄，未來完工民眾回家不用再繞一大圈。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

▲▼楊瓊瓔爭取2億打通神岡3條小巷弄，未來完工民眾回家不用再繞一大圈。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員楊瓊瓔偕同市議員羅永珍、神岡區長劉汶軒及社口里長林三永，17日訪察神岡區民權一街周邊巷道打通工程，未來無尾巷打通後，不僅地方居民進出更為便利，回家不用再繞遠路，也有助消防救災，楊瓊瓔特別感謝台中市長盧秀燕大力支持，編列2億520萬元經費，工程預計10月底完工。

▲▼楊瓊瓔爭取2億打通神岡3條小巷弄，未來完工民眾回家不用再繞一大圈。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

楊瓊瓔表示，鄰里巷弄或是無尾巷無法紓解交通，更有妨礙消防救災、影響通行安全的潛在危機，但打通瓶頸道路面臨土地權屬複雜、屋主和地主不同人等狀況，除了需要協調，也要經費收購土地及地上物補償，還好在盧市長、市議員羅永珍等人協助下順利動工。

羅永珍指出，這幾條巷道多年來被中間無尾巷阻隔，當地民眾講了20多年都沒解決，盧市長就職後聽到當時擔任副市長的楊立委的建議後，要求建設局現勘並列入計畫施行，市府建設局投入工程經費520萬元、用地經費2億元，開闢路段長度為450公尺，維持8公尺路寬，4個月通車後「居民一定特別有感」。

林三永說，他擔任里長後便積極爭取民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路，當地居民明明相距只有幾公尺，卻要繞一大圈才能見到面。經過2年多順利取得用地、打通道路，感覺很棒。

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