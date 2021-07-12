立委楊瓊瓔母親也有「莫德納手臂」　沒打針右臂也可吸鐵匙叉

▲台中立委楊瓊瓔的母親楊王秀麗也出現「莫德納手臂」。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中也出現「莫德納手臂」！台中立委楊瓊瓔的母親楊王秀麗9日曾接種莫德納疫苗，近日看見國內外有施打疫苗產生磁力的案例，於是今日上午也拿鐵湯匙、叉子實驗看看，沒想到除了挨針的左臂，連右臂也成功吸附鐵匙，讓楊媽媽驚呼「真神奇！」

楊瓊瓔立委服務處表示，楊母楊王秀麗於上周五施打莫德納疫苗，無出現身體不適，狀況良好。他們最近在媒體上看見馬來西亞、汐止等地曾接種過的民眾，出現手臂產生磁力，可黏上鐵釘、鐵匙等鐵製品的奇聞，便想說親身試一試，看能否成功。

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今早楊王秀麗準備好鐵匙、鐵叉子，往接種疫苗的左手臂一放，一次成功，接著又試試沒有挨針的右手臂，竟然同樣可以吸附鐵製品，令她相當驚奇。

▲楊王秀麗未挨針的右手臂，同樣可以吸附鐵製品。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

楊瓊瓔立委服務處說，楊瓊瓔今日上午前往后里關懷農會，80多歲的農會會長在一個多禮拜前也施打了莫德納疫苗，但會長並無出現可吸附鐵製品的情況。

針對「莫德納手臂」傳聞，指揮中心表示無法解釋這現象。發言人莊人祥指出，無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。

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