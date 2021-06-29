力挺一線抗疫醫護　楊瓊瓔牽線民間捐1818套裝備

▲▼楊瓊瓔（右3）和民間團體力挺第一線抗疫醫護人員，捐給衛生局1818套裝備。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國內確診人數雖然持續下降，但變種病毒的威脅與日俱增，台中市神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶事業機構29日在立委楊瓊瓔陪同下，捐贈台中市衛生局1818套防護衣、1818個護目鏡及1818個N95口罩，期望提供第一線醫療及防疫人員更安全的防護，讓前線人員更能安心的執行防疫工作，為市民的生命健康把關。

神岡無極敍緣宮總務組長方宗成及大雅心享冷泡茶事業機構負責人卓浩慶指出，防疫人人有責，發起防疫物資募集活動不到3天，就有很多年輕朋友認捐了1818套防護衣、1818個護目鏡、1818個N95口罩，由他們代表捐贈台中市衛生局使用，以提供醫療防護，降低傳染風險。

楊瓊瓔表示，台灣人同島一命，沒有人可以置身事外，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關，神岡無極敍緣宮及大雅心享冷泡茶長期關懷公共事務，持續對社會發出善心，在關鍵時刻提供重要防疫物資，讓市府及防疫人員無後顧之憂，可以更全面守護民眾健康安全。

衛生局副局長邱惠慈感謝楊瓊瓔、神岡無極敍緣宮和大雅心享冷泡的愛心與協助，這次受贈物資將提供給各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，她也大讚「病毒無情，人間處處有溫情。」

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