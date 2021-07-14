楊瓊瓔牽線潭雅神廠+后里青商　捐中市府130萬元防疫金

▲▼楊瓊瓔（右2）牽線潭雅神廠協會和后里青商會，捐給台中市政府130萬元防疫金和防護衣。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

疫情趨緩，全民渴望解封之際，在立法委員楊瓊瓔牽線下，潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會分別募集到130萬元及450件防護衣 ，今天上午10點捐贈給台中市政府，為身處防疫最前缐的人員增添抗疫利器。

楊瓊瓔說，台灣連續幾日疫情趨緩，有望早日解除警戒，這一切必須歸功於辛苦的醫護人員以及每位認真防疫的人民，大家都值得給自己一個掌聲，但是，根據過往數據，疫情的走向總是變幻莫測，所以大家在進行任何活動前，還是應謹記防疫最優先，大家一起為醫護人員加油打氣。

代表市長盧秀燕接受捐贈的經發局長張峯源指出，這次由台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再及秘書長陳政鴻發起，集結創會理事長暨理監事共同捐贈130萬元，協助市府充實防疫工作資源，他感謝潭雅神工業廠商協進會發揮公私協力的力量，與市府攜手對抗疫情。

后里國際青年商會會長陳志豪強調，第一線防疫人員一整天身穿厚重不透氣的防護工作服，沒有任何怨言與怠慢地奔走於拯救人命的工作，真的十分偉大，因此全體會友集資450件防護衣捐給台中市衛生局，既為醫護人員加油打氣，也告訴他們並不孤單。

衛生局副局長邱惠慈補充說明，市府已建立機制，社會各界捐款及防疫物資將優先使用在「購買防疫物資、醫護暖心專案、防疫慰勞專案」三大用途，一切公開透明，並將依規定開立收據、公開徵信，期盼公私協力合作，共同度過疫情，受贈物資將分別提供各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，更大讚「病毒無情，人間處處有溫情。」

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