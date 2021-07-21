疫情可穩定控制！陳其邁：高雄疫苗覆蓋率25%提前達標

▲高雄市府21日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市連續20天零確診，市長陳其邁21日主持防疫記者會，他表示基本上這波在台灣已接近社區傳播尾聲，相信到7月26日台灣疫情可以獲得穩定控制，另外他也宣布，高雄市今已達到25%疫苗覆蓋率，提前達到總統蔡英文所說7月底前達到25%接種目標。

儘管高雄市連續20天零確診，高雄市長陳其邁21日依然針對防疫狀況召開記者會，他開頭提到目前到社區傳播的尾聲，各縣市政府加緊疫調，我相信到7月26日台灣整體對於流行階段可以獲得穩定控制，非常不簡單，從五月中旬開始萬華、新北幾個行政區等地大規模社區傳播，這兩個月大家團結防疫，各縣市都做好把關工作，以現有趨勢來看，只剩下零星群聚感染。

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他也宣布，高雄至今已經提前達到蔡英文總統訂下7月底疫苗覆蓋率25%的目標，感謝醫護防疫人員，針對高雄市疫苗接種站人員補助，高雄市政府再加碼每施打線6人不分職類，醫護人員或行政人員每節每人補助1千，上下午是算兩節。

時間對我們來說完全沒用！

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