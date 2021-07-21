快訊／IKEA高雄店離職主管爆確診　匡列225人採檢結果出爐



▲高雄宜家家具IKEA。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市議員陳若翠爆出IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，雖然該主管日前已離職，但出境前幾天有少部分同事幫忙搬家及餞別，甚至工作上與各樓層門市都有接觸。對此，衛生局也說明接觸者的匡列採檢結果。

高雄市議員陳若翠21日爆出IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，但出境前幾天有少部分同事幫忙搬家及簡單餞別，而且該名確診的主管，屬於銷售部分，工作上與各樓層門市都有接觸，加上進出的消費者不少，質疑市府到底有沒有辦法進行完整疫調。

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▲IKEA離職員工活動史。（圖／高雄市府提供）

潘炤穎簡任技正表示，該名郭姓女子是名經理，12日最後上班日，14日到醫院採檢PCR陰性，15日搭高鐵北上，16日入境馬來西亞採檢，與北部有人2人接觸，19日檢驗為陽性，CT值29.83，20日個案公司通知衛生局檢驗出陽性。他提到IHR尚未回應證實個案，高市府啟動疫調，向職場確認並跟該名郭姓女子聯繫，經口述了解疫調狀況。

郭女12日是最後上班日當天清點移交東西，跟一位國際人力仲介人員長時間接觸被列為密切接觸者，離職前後跟同仁有頻繁接觸，分別2場共5個人有聚餐活動，接觸者是同個辦公室，這辦公樓層共有51名接觸者，51人PCR陰性，14日她離職後去採檢PCR為陰性，15日搭乘高鐵北上到桃園後，與北部2友人接觸，一位是IKEA內湖店，一位是北部總公司的人，已將資訊通知地方衛生局。

▲IKEA離職員工匡列狀況。（圖／高雄市府提供）

高雄市匡列密切接觸者共9人，非密切接觸者共216人，總共匡列225人，應檢225人已檢225人，PCR陰性106人，119人檢驗中。他強調，目前透過IHR聯繫中，這個案IHR目前尚未證實。



陳其邁提醒，請大家特別注意傳染病防治法規定，疫調還沒公佈足跡，引起社會不必要恐慌大可不必，經過綜合判斷經專家判斷，會經過國外IHR通報給中央CDC確認國外檢查狀況，透過正式管道來通報，會用最嚴格標準提前來部署，預計下午18時前會全數公布PCR結果。

陳其邁說，這種類似出國時檢查時陰性，到他國入境又確診，這種個案很多，這有可能是旅行期間染疫，或是離開台灣前染疫，入境他國才發病；另外病毒發病潛伏期短，也有長達25天才發病，以郭女來說，上述可能性都無法排除，另外有關採檢現場也都有可能，他強調：「料敵從寬，我們都是謹慎以對，到目前為止，此案沒有找到與高雄職場傳染有關，但還是要很小心，從疫調中找出可能感染源。」

時間對我們來說完全沒用！